Hanoi (VNA) – Le 30 mars marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie (30 mars 1973-2023). Depuis un demi-siècle, nos deux pays maintiennent non seulement une relation bilatérale étroite, mais aussi un partenariat fructueux au sein des forums multilatéraux leur permettant de relever conjointement les défis régionaux et mondiaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue malaisien Sri Ismail Sabri bin Yaakob qui est en visite au Vietnam en mars 2022. Photo: VGP

Un bilan riche en partages…

Le Vietnam et la Malaisie attachent tous deux une grande importance à leur coopération bilatérale. En 2015, leur partenariat a été porté à un niveau stratégique. Pour mettre en œuvre ce partenariat, les deux pays ont approuvé deux plans d’action. Le premier, sur la période 2017-2019, a été couronné de succès et leur a permis de développer une coopération forte et mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines. Le deuxième, sur la période 2021-2025 qui est en cours de mise en œuvre, met pour sa part l’accent sur les liens économiques.

La Malaisie est actuellement le 10e investisseur étranger au Vietnam avec plus de 700 projets développés, d’un montant total de plus de 13 milliards de dollars. Leur besoin de coopération s’accroît sans cesse, comme le confirme l’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato Tan Yang Thai.

"Le Vietnam continue d’être l’une des destinations les plus attrayantes pour les investisseurs étrangers, en particulier ceux malaisiens. Doté d’une économie dynamique, le Vietnam a attiré un grand flux d’investissement étranger ces dernières années. Les entreprises malaisiennes désirent investir au Vietnam dans des domaines potentiels tels que: l’agriculture et l’aquaculture, les produits halal, l’agroalimentaire ou encore les accessoires électroniques", souligne-t-il.

En 2022, le chiffre d’affaires du commerce bilatéral avait atteint près de 14,7 milliards de dollars et au cours des deux premiers mois de 2023, les échanges commerciaux bilatéraux ont été estimés à 1,94 milliard de dollars, représentant 13% du chiffre d’affaires réalisé en 2022. Les dirigeants des deux pays sont déterminés à porter le chiffre d’affaires à 18 milliards de dollars d’ici 2025, plaidant pour un commerce équilibré.

Par ailleurs, l’envoi de travailleurs vietnamiens en Malaisie représente un domaine de coopération efficace entre les deux pays, en particulier lors de la période 2002-2012. Un partenariat gagnant-gagnant car il a aidé d’une part la Malaisie à résoudre sa pénurie de main-d’œuvre et d’autre part le Vietnam à créer plusieurs centaines de milliers d’emplois pour ses travailleurs. Actuellement, quelque 12.000 Vietnamiens travaillent en Malaisie.

Sur le plan politique, les dirigeants vietnamiens comme malaisiens affichent une volonté commune d’approfondir leur partenariat stratégique bilatéral.

"Le Vietnam et la Malaisie ont parcouru un long chemin pour parvenir, en 2015, à établir un partenariat stratégique qui se développe fortement aujourd’hui. Avec une bonne volonté et des efforts de la part des deux parties, ce partenariat se verra renforcé et de plus en plus approfondi", a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh à l’occasion de la visite au Vietnam de son homologue malaisien Sri Ismail Sabri bin Yaakob en mars 2022.

…et des perspectives prometteuses

La coordination mutuelle des deux pays à l’échelle régionale et internationale est efficace. En effet, le Vietnam et la Malaisie sont tous deux membres de nombreuses organisations clés telles que l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), les Nations Unies ainsi que de multiples accords commerciaux importants à savoir: le Partenariat économique global régional (RCEP) ou encore l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Les deux parties partagent un même point de vue sur de nombreuses questions, telles que: le rôle central de l’ASEAN dans la défense de la sécurité régionale, le respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) dans la résolution des litiges maritimes ainsi que sur la nécessité de parvenir prochainement à un Code de conduite juridiquement contraignant.

En outre, les deux pays se soutiennent mutuellement lors des tribunes internationales. Kuala Lumpur a notamment soutenu la présidence vietnamienne de l’ASEAN 2020 et sa candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021... Hanoi a, pour sa part, également soutenu l’adhésion malaisienne à l’Organisation maritime internationale ainsi que sa candidature au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour le mandat 2022-2024.

Pour l’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato Tan Yang Thai, le Vietnam et la Malaisie devraient travailler encore plus étroitement afin de promouvoir conjointement la stabilité et la prospérité régionales.

"La Malaisie souhaite demander au Vietnam de participer à son Programme de coopération technique. Programme qui concrétise l’engagement du gouvernement malaisien à promouvoir la coopération technique entre les pays en développement, à renforcer la coopération régionale et sous-régionale ainsi qu’à promouvoir l’autonomie collective des pays en développement. Les deux pays devraient également profiter des forums bilatéraux et multilatéraux afin d’accroître leurs échanges commerciaux", note-t-il.

Les acquis de la coopération Vietnam-Malaisie obtenus au cours des cinq dernières décennies contribuent à renforcer l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre les deux pays et ont jeté des bases solides pour une coopération encore plus fructueuse dans l’avenir. – VOV/VNA