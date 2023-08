Mme Truong Thi Mai (5e à gauche) et des délégués du Parti japonais Komeito. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Mme Truong Thi Mai, cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu ce mardi à Hanoï Yamaguchi Natsuo, président du Parti japonais Komeito, en visite de travail du 21 au 23 août au Vietnam, dans le cadre des activités marquant les 50 ans des relations diplomatiques entre les deux pays (21 septembre 1973).

Lors de la réception, Mme Truong Thi Mai, également présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam – Japon, a hautement apprécié l'importance de cette visite de la délégation du Parti japonais Komeito qui contribuait au renforcement de la confiance politique, de la coopération entre les deux Partis, à la promotion de l'amitié entre les deux peuples, et à l’enrichissement du partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon.

Elle a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance aux relations avec le Japon et était prêt à se joindre à ce dernier pour contribuer activement à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Elle a également remercié et demandé au Japon de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant et travaillant au Japon.



Yamaguchi Natsuo, de son côté, a salué les résultats positifs du partenariat stratégique approfondi entre les deux pays, comme en témoignent la coopération dans divers domaines.

Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu de maintenir de visites mutuelles de haut rang entre les États, les Partis et les organes législatifs des deux pays; de stimuler les échanges entre parlementaires, y compris les femmes et les jeunes ; et de favoriser les échanges entre les deux peuples et les échanges culturels.

Le 22 août également, le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Le Hoai Trung, a eu une séance de travail avec la délégation du Komeito.

Il a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens appréciaient l'aide et le soutien du gouvernement et du peuple japonais au Vietnam, en particulier dans le développement socio-économique, l'industrialisation et la modernisation.

Les deux parties ont affirmé la poursuite de consolider et de développer davantage les relations entre les deux Partis et de renforcer la confiance mutuelle afin de créer une base politique solide pour les relations Vietnam-Japon. -VNA