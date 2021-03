Photo d'illustration : baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié une décision numérotée 947 / QD-BCT sur l'enquête antidumping concernant certains produits de soudage en provenance de Chine, de Thaïlande et de Malaisie.



En cas de nécessité, sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, le ministère de l'Industrie et du Commerce pourrait appliquer des mesures antidumping temporaires pour empêcher le dumping de continuer à causer des dommages importants à la production nationale.



Le ministère de l'Industrie et du Commerce vérifiera les informations fournies par les parties concernées avant de conclure l’enquête officielle sur l’affaire. Il organisera également une consultation publique pour que les parties prenantes échangent directement, fournissent des informations et expriment leurs vues sur l'affaire avant de tirer une conclusion finale. -VNA