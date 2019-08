Hanoi, 27 août (VNA) – Les ministères des Sciences et des Technologies et de l’Industrie et du Commerce ont organisé le 27 août une conférence afin d’aider les organes de gestion publique et la communauté des entreprises à comprendre mieux des règlements dans le secteur de la propriété intellectuelle de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh lors de la conférence. Photo : VNA

Le ministre des Sciences et des Technologies Chu Tuân Anh a affirmé que l’EVFTA créera un environnement favorable aux activités d’investissement et d’affaires des entreprises et constitue une force motrice à promouvoir le transfert des hautes technologies dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, la production des produits agricoles, la technologie de l’énergie renouvelable, des produits pharmaceutiques, la fabrication des machines… de l’Union européenne au Vietnam.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh estimé qu’avec les engagements vigoureux sur le secteur de la propriété intellectuelle, l’EVFTA devrait créer des défis sur la modification de li dans le pays. Le renforcement de l’amélioration des connaissances du public et des entreprises sur les engagements de l’EVFTA dans le secteur de la propriété intellectuelle est très important.

Le ministère des Sciences et de la Technologie élabore actuellement une loi révisée sur le droit de la propriété intellectuelle; achève les procédures nécessaires pour adhérer à l'accord Lahay sur l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, ce qui est l'un des engagements du Vietnam dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'EVFTA. - VNA