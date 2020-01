Le mât du drapeau national de Lung Cú au sommet de Rông, dans la province de Hà Giang (Nord).Photo: Saigontourist

Hanoï (VNA) - Qui dit début d’année, dit retour du printemps et envies d’ailleurs. Un éternel recommencement auquel il est bien difficile de résister.

Le Vietnam dispose de 3.260 km de côtes et de centaines de baies et d’îles. Des destinations comme Ha Long (province de Quang Ninh, Nord), Dà Nang, Nha Trang (Khanh Hoà, Centre), Mui Né (ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân, Centre), Phu Quôc (Kiên Giang, Sud) attirent désormais des dizaines de millions de touristes vietnamiens et étrangers.



Ces dernières années, de nombreux autres sites sont devenus populaires comme Ninh Chu (Ninh Thuân), Quy Nhon (Binh Dinh) et Phu Yên dans le Centre. Les îles de Ly Son (Quang Ngai, Centre), de Nam Du (Kiên Giang) ou encore de Côn Co (Quang Tri, Centre) sont très prisées des jeunes baroodeurs.



Le tourisme culturel est l’une des forces du Vietnam et la plupart de ces endroits aujourd’hui célèbres, sont le fruit de facteurs culturels et historiques. Concernant les prochaines tendances, la province de Thanh Hoa (Nord) s’affirme comme une valeur montante.



Pour ce qui est du tourisme mémoriel, Côn Dao (Bà Ria-Vung Tàu, Sud) occupe une position de leader. Les touristes y viennent pour son calme par rapport aux autres destinations de bord de mer.



Des sites célèbres



Le tourisme montagnard permet de combiner à la fois un séjour sportif avec un climat agréable et une découverte des ethnies autochtones. Il est desservi par de bonnes infrastructures touristiques. On pense notamment à Dà Lat (Lâm Dông) dans les hauts plateaux du Centre et à Sa Pa (Lào Cai) dans le Nord.

Les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est éblouissent toujours les voyageurs par la beauté de leurs paysages de carte postale comme Mai Châu (Hoà Binh), Son La, Lai Châu, Diên Biên, Thai Nguyên, Tuyên Quang... Un tourisme qui a définitivement le vent en poupe. Par ailleurs, pour les voyageurs qui souhaitent poursuivre leur voyage, ils ne seront pas déçus de la splendeur de Ba Bê (Bac Kan, Nord), Gia Lai, Kon Tum ou encore Dak Nông (hauts plateaux du Centre).



Les grottes dans le Centre du pays sont aussi des lieux à ne pas manquer. Elles se trouvent dans la province de Quang Binh avec Phong Nha - Ke Bàng, Thiên Duong, Son Doong... De nombreuses autres provinces du Nord ont également les leurs, comme Nguom Ngao (Cao Bang), Lùng Khuy (Hà Giang), Hua Ma (Bac Kan).



Pour finir, un dernier passage par les zones frontalières du Nord telles que Cao Bang, Hà Giang, Lào Cai, Mong Cai (Quang Ninh) viendront parfaire le séjour. -CVN/VNA