Hanoi, 10 janvier (VNA) - Du 9 au 14 janvier, l’organisation Operation Smile Vietnam coopère avec l’hôpital de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville pour réaliser des opérations chirurgicales gratuites à une centaine d’enfants souffrant de malformations maxillo-faciales.

Des petits bénéficiaires du mois janvier vivent à la mégapole du Sud, dans des provinces des régions Centre et Sud. Le budget de ce programme provient d’UpRace, un marathon destiné à collecter des fonds pour l’organisation caritative britannique New Borns œuvrant pour la réduction du taux de mortalité néonatale dans le pays.



Organisé depuis 2017 au Vietnam à l’initiative de la Société de technologies VNG, UpRace a réuni, jusqu’à ce jour, un million de participants. En 2020, plus de 100.000 personnes y ont participé et plus de 3 milliards de dôngs ont été collectés.



Un coureur, Lê Thành Công, a partagé : "Je souhaite que ma course contribue à aider des petits souffrant de malformations maxillo-faciales à retrouver un beau sourire".



Selon des statistiques réalisées dans les pays en développement comme le Vietnam, il y a un parmi 700 nouveau-nés souffre de malformations congénitales des lèvres et de la fente palatine. Ces difformités provoquent de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne comme insuffisance respiratoire, malnutrition, difficultés à manger, à parler, etc.



Chaque opération chirurgicale ne dure que 45 minutes. En plus de jouir d’une opération gratuite, les bénéficiaires, âgés de six mois, ont également l’opportunité de profiter d’allocations de subsistance et de transport pendant le temps d’hospitalisation.



Operation Smile est une ONG américaine dont la mission est de redonner le sourire et de changer la vie d’enfants atteints de malformations maxillo-faciales et, accessoirement, de réaliser d'autres interventions chirurgicales.- CVN/VNA