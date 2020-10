Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – L’hôpital ophtalmologique de la province de Ba Ria-Vung Tau a organisé le 8 octobre un meeting en l’honneur de la Journée mondiale de la vue 2020 et de la Semaine de soin ophtalmologique d’Asie-Pacifique placée sur le thème « L’espoir en vue ».

A cette occasion, des entreprises et des unités ont soutenu d’importantes sommes d’argent pour soutenir ledit hôpital dans l’amélioration de ses infrastructures au service des activités de soin de santé oculaire des élèves et des habitants dans la province.

Par la même occasion, l’hôpital a offert des lunettes à 50 collégiens de l’école Tan Hung ayant des problèmes ophtalmologiques détectés lors de consultations gratuites.

La Journée mondiale de la vue est coordonnée par l’Agence Internationale pour la Prévention de la Cécité, dans le cadre de l’Initiative mondiale VISION 2020, qui a permis des progrès considérables pour la santé oculaire mondiale.

Chaque année, la Journée mondiale de la vue sensibilise le public au droit humain à la vue, aux problèmes liés à la cécité et à la déficience visuelle, ainsi qu’à la nécessité d’un vrai accès aux soins de santé oculaires. L’objectif final est d’inciter les gouvernements et les ministères de la santé à participer et financer des programmes de prévention de la cécité.-VNA