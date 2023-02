Conférence de presse périodique de janvier 2023 du gouvernement.



Hanoï (VNA) – Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit que la croissance des exportations en 2023 serait d'environ 6% par rapport à 2022.



C’est ce qu’a indiqué le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, lors de la conférence de presse périodique de janvier du gouvernement, donnée le 2 février à Hanoï.



En 2022, les exportations ont rapporté au pays 371,3 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 10,5%. En 2023, elles devraient s’élever à 393-394 milliards de dollars, a-t-il précisé.



Le vice-ministre Do Thang Hai a estimé que la baisse de la demande mondiale serait un facteur défavorable et un grand défi pour les exportations du Vietnam en 2023.



Cependant, il existe de nombreux facteurs favorables tels que la poursuite de la mise en oeuvre des accords de libre-échange, l’attrait actif d’investissements nationaux comme étrangers, la valorisation du dynamisme et de la créativité par les entreprises pour explorer de nouveaux marchés et tirer parti des accords de libre-échange, a-t-il ajouté. -VNA