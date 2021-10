Collection de timbres sur trois géoparcs mondiaux au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une collection de timbres sur trois géoparcs mondiaux au Vietnam vient d’être émise par le ministère de l'Information et de la Communication.

Cette collection comprend trois timbres (46mm x 31 mm) et un bloc-feuillet (120mm x 80 mm). Elle a pour but de présenter les valeurs et particularités des géoparcs mondiaux de Dong Van (province de Ha Giang), de Non Nuoc Cao Bang (province de Cao Bang) et de Dak Nong (province du même nom).

La collection sera disponible sur le réseau postal du pays du 30 octobre 2021 au 30 juin 2023. -VNA