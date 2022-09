Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’exposition internationale de l'industrie électronique Nepcon Vietnam 2022 a débuté le 14 septembre à Hanoï, réunissant près de 300 marques de technologies, de machines et d'équipements.

L’événement comprend également un forum sur l’industrie électronique et des programmes pour entreprises prévus du 14 au 16 septembre.

L’exposition est organisée conjointement par RX Tradex - organisateur d'expositions de premier rang de l'ASEAN, l’Association de l’industrie électronique du Vietnam (VEIA) et l'Association singapourienne des technologies de l'information et de la communication. Elle voit la participation d'exposants de plus de 20 pays, dont le Japon, les États-Unis, la Chine, Singapour, la Thaïlande, l’Allemagne et l’Inde.

Selon Vu Trong Tai, directeur général de RX Tradex, dans ce cadre sont également prévus des cours de formation à court terme, des consultations d’affaires et des symposiums sur les technologies de l'électronique.-VNA