Dans la centrale électrique de Nhon Trach 2. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis son entrée en operation commerciale en octobre 2011, la société par actions de l’électricité de PetroVietnam Nhon Trach 2 (PetroVietnam Power-NT 2) a produit 53,71 milliards de kWh, contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale.



Son chiffre d’affaires a atteint 82.788 milliards de dongs ; son bénéfice après impôt, 8.777 milliards de dongs ; les contributions au budget de, plus de 3.307 milliards de dongs. La société a dépensé 35,86 milliards de dongs pour des activités de bien-être social.



NT2 a reçu l’Ordre du Travail de deuxième classe et a été classée parmi les 500 plus grandes entreprises du Vietnam, parmi les 100 meilleures entreprises de développement durable.-VNA