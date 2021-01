Tran Thanh Man, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, vice-président du Conseil national électoral, chef du Comité directeur pour les élections, lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 13 janvier au matin, à Hanoï, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a tenu la première réunion du Comité directeur pour les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.



La réunion a été présidée par Tran Thanh Man, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, vice-président du Conseil national électoral, chef du Comité directeur pour les élections.



« C'est un événement politique important du pays, qui se déroulera après le 13e Congrès national du Parti », a affirmé Tran Thanh Man, avant de souligner que la préparation des élections devait se faire sérieusement, démocratiquement, rapidement et conformément à la loi.



Il est important de mener une coordination claire et étroite, conforme aux conditions réelles, d’assurer la sécurité et l'efficacité dans l'exécution des tâches assignées, a-t-il indiqué.