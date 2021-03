"La politique constante de l'État vietnamien est de protéger et promouvoir les droits de l'homme", a souligné Le Thi Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères

Les Premiers ministres vietnamien, lao et cambodgien ont convenu de promouvoir leur coopération dans les domaines politique, économique et dans la défense, la sécurité lors de leur entretien virtuel.

Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et le PM Thongloun Sisoulith et de hauts responsables du Parti et de l'État du Laos ont inspecté mercredi les progrès de la Maison de l'AN.