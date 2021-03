La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan lors de la séance de travail le 18 mars avec le Comité de pilotage des élections d’An Giang. Photo: VNA

An Giang (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan a demandé au Comité de pilotage des élections d’An Giang de compléter la liste des électeurs à l’approche des élections législatives prévues le 23 mai prochain.

Lors de la séance de travail tenue le 18 mars à An Giang, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a noté que l'une des difficultés de cette province méridionale dans la rédaction du registre électoral était due au grand nombre d'électeurs travaillant loin de chez eux.

Elle a également demandé de garantir l’ordre social, notamment dans les localités frontalières et de maintenir les mesures préventives contre le COVID-19 pour que les élections des députés de la 15e législature de l'AN et des membres des conseils populaires de tous les niveaux pour le mandat 2021-2026 puissent être organisées avec succès.

Selon le Comité provincial de pilotage des élections, le nombre total de députés de l'Assemblée nationale élus à An Giang est de neuf et celui des membres du Conseil populaire provincial, de 62. À 17h00 le 14 mars 2021, la Commission électorale provinciale a reçu 15 dossiers de candidature à la députation de la 15e législature de l'Assemblée nationale et 110 au Conseil populaire provincial.

La présidente Nguyen Thi Kim Ngan (3e de gauche à la 1ère ligne) est allée rendre un hommage au mémorial du Président Ton Duc Thang. Photo: VNA

Auparavant, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan est allée rendre hommage en mémoire au Président Ton Duc Thang à son mémorial dans la commune de My Hoa Hung, ville de Long Xuyen. -VNA