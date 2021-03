Hau A Lenh, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les candidats qui se présentent aux élections de l'Assemblée nationale ont de nombreuses opportunités pour rejoindre l’organe législatif vietnamien lors des élections prévues le 23 mai prochain.



Répondant à la presse, Hau A Lenh, membre du Comité central du Parti, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a clairement expliqué le processus pour qu’une personne se présente comme candidat aux prochaines élections législatives, affirmant que tous les citoyens vietnamiens éligibles avaient le droit de se présenter aux élections.

Hau A Lenh a souligné que se présenter comme candidat était un droit du citoyen. "Le droit d'auto-désignation n'est pas limité, tous les candidats ont les mêmes droits", a-t-il affirmé.



Selon la résolution N°1185/NQ-UBTVQH du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur le nombre, la structure et la composition attendus des députés à la 15e législature de l’Assemblée nationale, le nombre de députés qui ne sont pas membres du Parti serait de 25 à 50, soit de 5 à 10%. Après la première conférence consultative, ce taux est d’environ 7%, a-t-il indiqué.



Hau A Lenh a fait savoir que selon les prévisions, le nombre de députés issus de l’organe exécutif, d'agences judiciaires, de localités et de certaines agences centrales, diminuerait pour augmenter le nombre de députés à temps plein de l'Assemblée nationale. Un tel ajustement est approprié dans le prochain mandat pour favoriser l’élaboration de textes juridiques et les activités de l’Assemblée nationale, a-t-il estimé.



Pour éviter les violations liées à la nationalité, le Front de la Patrie du Vietnam organisera la supervision et mettra en place des équipes chargée de cette question, a fait savoir le vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.



À partir du 5 mars, la première phase de supervision sera menée avec divers contenus, dont le contrôle de l’éligibilité des candidats présentés avec l’accent mis sur leur nationalité, a-t-il ajouté. -VNA