Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue présente des fleurs pour féliciter les présidents de certaines Commissions de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Assemblée nationale et l'Auditeur général. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 7 avril, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue, l'AN a poursuivi le programme de travail de la 11e session sur le personnel.

Avec 463 des 463 députés présents (représentant 96,46% du total des députés), l'AN a adopté la Résolution pour l’élection des présidents de certaines commissions de l’AN.

Nguyen Dac Vinh, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de l'AN, a été élu président de la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, de l'adolescence et l'enfance de l’AN; Le Quang Huy, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de l'Assemblée nationale, a été élu président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l’AN; et Vu Hai Ha, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de l'AN, a été élu président de la Commission des relations extérieures de l’AN. La résolution entre en vigueur dès son adoption par l'AN.

Avec 465 des 465 délégués présents (96,88% du total), l'AN a adopté la Résolution pour élire Bui Van Cuong, membre du Comité central du Parti, membre du Comité permanent de l’AN, au poste de Secrétaire général de la l’AN de la 14e législature. La résolution entre en vigueur dès son adoption par l'AN.

Avec 462 des 462 délégués présents (96,25% du total des députés), l'AN a adopté la Résolution pour élire Tran Sy Thanh, membre du Comité central du Parti, vice-président du Bureau de l'AN, au poste d'Auditeur général de l'État, pour la période 2016-2021. La résolution entre en vigueur dès son adoption par l'AN. -VNA