Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (droite) et le Premier ministre lao Thongloun Sisoulith en décembre 2020. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La visite au Vietnam du 28 au 29 juin du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith revêt un événement important pour les deux pays.

Il s'agit du premier voyage à l'étranger du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith après son élection à ces postes pour le mandat 2021-2026, contribuant à affirmer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos.

Ces derniers temps, les relations d'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos ne cessent d'être renforcées et développées en tous domaines. Notamment, dans le commerce, le commerce bilatéral a atteint 570,7 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de 2021, soit une hausse de 39,3% en glissement annuel, dont 280,3 millions d'exportations vietnamiennes (+23,5%).

Récemment, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a eu une séance de travail avec l'ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang, pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale.

Concrètement, les deux parties ont convenu de collaborer dans l'échange des informations, de proposer aux organes compétents des deux pays de maintenir le modèle de dédouanement tout en assurant la prévention de l'épidémie aux postes frontaliers terrestres entre le Vietnam et le Laos, de réaliser pleinement les engagements de l'Accord de commerce frontalier Vietnam-Laos, etc.

Dans le cadre de la séance de travail, Nguyen Hong Dien et Sengphet Houngboungnuang ont signé un procès-verbal sur des mesures visant à intensifier la coopération dans le commerce, l'industrie et l'énergie. C'était une prémisse et une base importantes pour les deux parties de renforcer la coopération bilatérale multiforme.

Pour surmonter les défis, notamment les impacts négatifs causés par la pandémie de COVID-19, le ministère de l'Industrie et du Commerce a recommandé aux entreprises vietnamiennes d'améliorer leur proactivité pour exploiter les avantages de l'export vers le Laos.

Le Vietnam est actuellement le 3e investisseur au Laos et le Laos est le plus grand bénéficiaire de capitaux d'investissement à l'étranger des entreprises vietnamiennes. De grands projets vietnamiens au Laos sont spécialisés dans l'industrie énergétique, le secteur bancaire, la plantation des arbres industriels, le textile, etc.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les entreprises vietnamiennes peuvent collaborer avec celles du Laos pour créer des chaînes de production et d'approvisionnement des produits que les deux pays disposent des avantages. Ledit ministère coopère étroitement avec les organes concernés pour favoriser les activités commerciales et le commerce frontalier entre les deux pays, afin d'apporter les intérêts aux entreprises et de contribuer à la croissance commerciale des deux pays. -VNA