Inauguration de l'espace de promotion et de présentation du potentiel et des opportunités d'investissement, de connexion commerciale entre des organisations, des entreprises et des investisseurs. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Un espace de promotion et de présentation du potentiel et des opportunités d'investissement, de connexion commerciale entre des organisations, des entreprises et des investisseurs s'est tenu le 27 septembre à Hanoï.



Organisé par le Centre de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï et l'Association des jeunes entreprises de Hanoï, le programme avait pour objectif de favoriser la coopération, l'investissement, le commerce et le tourisme, de mettre en valeur le potentiel et les atouts, et de promouvoir l'image de Hanoï, des villes et provinces de tout le pays.



Grâce à ce programme, les investisseurs et les entreprises ont pu promouvoir et présenter leurs produits, établir des connexions et rechercher des opportunités de coopération commerciale, contribuant ainsi à la sensibilisation et à la mise en œuvre efficace de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les marchandises vietnamiennes".

Présentation des produits et services au programme. Photo: VNA



Bui Quang Minh, vice-président de l'Association des jeunes entreprises de Hanoï, a souligné que le programme offre des opportunités commerciales entre les entreprises de Hanoï et celles du pays, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique de la capitale.



Couvrant une superficie d'environ 1 000 m2, l'espace a présenté des produits, services et modèles d'une centaine d'entreprises et devrait attirer près d'un millier de visiteurs.



En plus des activités visant à promouvoir la culture, les beaux paysages et les destinations touristiques attrayantes de Hanoï, le comité d'organisation a également organisé des activités de promotion commerciale et d'investissement entre les entreprises. –VNA