Hanoï (VNA) - Le Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko, en visite officielle au Vietnam, a eu le 7 décembre une séance de travail avec le Comité populaire de Hanoï.Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, a informé le Premier ministre biélorusse des résultats de la coopération entre le Vietnam et la Biélorussie en général et entre les deux capitales en particulier. La capitale Hanoï et la capitale Minsk ont officiellement signé un accord d'amitié et de coopération en novembre 2004 à Hanoï.Le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh, a souhaité que le Premier ministre biélorusse exhorte les agences et les entreprises de Biélorussie en général et de la ville de Minsk en particulier à promouvoir les échanges et la coopération avec Hanoï dans les domaines d'intérêt commun favorisant ainsi les relations entre Hanoi et les localités de Biélorussie de plus en plus substantielles et efficaces.S'exprimant lors de la rencontre, le Premier ministre biélorusse a déclaré que la ville de Hanoï était non seulement une ville de jumelage avec Minsk mais aussi l'un des principaux partenaires de la Biélorussie.Le Premier ministre Roman Golovchenko a déclaré qu'en 2004, Minsk et Hanoï avaient signé un accord d'amitié et de coopération. C'est la base sur laquelle les deux villes peuvent développer leur coopération dans des domaines tels que la santé, la culture, le commerce et d'autres.Selon le dirigeant biélorusse, pour mettre en œuvre la coopération dans tous les domaines, les deux parties signeront un programme de coopération pour la période 2024 - 2026. Il a proposé que chaque année les deux villes élaboreraient un plan pour concrétiser les activités pour mettre en œuvre cet accord de coopération. Pour l’immédiat, c’est l’échange des troupes artistiques vietnamiennes dans la ville de Minsk, l’organisation de la Journée culturelle du Vietnam et d'un forum économique et commercial à Minsk et l’organisation d'une visite des missions vietnamiennes dans les établissements d'enseignement en Biélorussie pour sonder des orientations pour la coopération dans d'autres domaines économiques, a-t-il précisé.A cette occasion, le président du Comité populaire de Hanoï, Tran Sy Thanh et le Premier ministre Roman Golovchenko ont assisté à la cérémonie de signature du programme de coopération pour la mise en œuvre de l'accord d'amitié et de coopération entre Hanoï et Minsk pour la période 2024-2026.- VNA