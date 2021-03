Hanoi (VNA) - Le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyen Trong Nghia, a demandé aux comités et organisations du Parti des provinces, des villes sous l’autorité centrale, de continuer à organiser des conférences pour divulguer les documents du 13e Congrès national du Parti à tous les cadres et membres du Parti.

Le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyen Trong Nghia, le 28 mars à Hanoi. Photo : VNA

Dans ses remarques de clôture lors d’une visioconférence nationale de deux jours destinée à divulguer la résolution du 13e Congrès national du Parti, dimanche le 28 mars, il a déclaré qu’après cette conférence, toutes les organisations, agences, unités, localités doivent élaborer sans tarder des plans d’action pour mettre en œuvre la résolution du 13e Congrès national du Parti.

Il a également demandé aux médias et aux rapporteurs à tous les niveaux d’intensifier les activités de communication pour diffuser le contenu essentiel des documents du Congrès national du Parti, en luttant contre les points de vue déformés, trompeurs et hostiles afin d’orienter les opinions publiques dans le sens d’honorer et de diffuser les bonnes actions, de vaincre les mauvaises actions, contribuant ainsi à renforcer la confiance dans l’objectif de la construction d’un pays prospère et heureux.

Pendant deux jours les 27 et 28 mars, des responsables clés des comités du Parti, des administrations, des comités du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques ainsi que de nombreux cadres et membres du Parti ont assisté à la visioconférence nationale.

Les intervenants à l’événement comprenaient des membres du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat. Ils ont présenté les questions clés, les nouvelles perceptions et mentalité dans les documents du 13e Congrès national du Parti, afin d’aider les participants à appréhender de manière approfondie la résolution du congrès.

Ils ont également analysé les réalisations et les leçons tirées de 35 années de mise en œuvre de l’œuvre de rénovation, identifié les avantages, les opportunités ainsi que les difficultés et les défis auxquels le pays est confronté dans les temps à venir, et ont guidé les participants sur la manière d’appliquer les connaissances dans la mise en œuvre des tâches politiques de leurs organisations pendant le mandat 2021-2026. - VNA