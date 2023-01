Le vice-Premier ministre Le Minh Khai, également chef du Comité de pilotage pour l'élaboration de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption pour 2030. Photo: VGP



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Minh Khai, également chef du Comité de pilotage pour l'élaboration de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption pour 2030, a signé une décision sur la publication du plan de fonctionnement de ce Comité.



Selon ce plan, le vice-Premier ministre Le Minh Khai est chargé de soumettre au gouvernement pour promulgation la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption pour 2030.



Cette Stratégie vise à perfectionner les mécanismes et politiques dans ce secteur, à prévenir la corruption dans les secteurs public et non étatique, à détecter et traiter les cas de corruption, à récupérer les avoirs détournés, à promouvoir le rôle et la responsabilité de la société dans la prévention et la lutte contre la corruption, à réaliser la Convention des Nations unies contre la corruption…



Le Comité de pilotage se réunira le 15 mars prochain pour discuter du projet de Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption pour 2030 avant de l’approuver. Le dossier à soumettre au gouvernement devra être finalisé avant le 31 mars.



Le vice-Premier ministre Le Minh Khai vient de signer une décision portant création d'un groupe de travail interdisciplinaire chargé d'assister le Comité de pilotage, dirigé par l'inspecteur général adjoint du gouvernement Bui Ngoc Lam.-VNA