Hanoï (VNA) - La 20e conférence des hauts responsables de l'Economie (SEOM) du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam (CLMV SEOM-20) a eu lieu le 25 janvier sous forme de visioconférence, sous l’égide du chef de la CLMV SEOM du Myanmar.

La délégation vietnamienne était composée des représentants des ministères de l'Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères, du Plan et de l'Investissement et de l'Education et de la Formation.

La CLMV SEOM - 20 s'est concentrée sur 6 questions principales dont les résultats de la 12e réunion des ministres économiques du CLMV, tenue le 24 août 2020.

S’agissant du plan d'action CLMV pour la nouvelle période (2021-2022), le chef de CLMV SEOM Vietnam a souligné que les pays devraient étudier et choisir les modalités de mise en œuvre des projets adaptées à leur situation.

En outre, il faut intensifier l'application de la technologie numérique, promouvoir l'organisation d'activités en ligne...

De même, les pays doivent proposer plus de projets de coopération qui bénéficient aux quatre pays et soutiennent la reprise post-pandémique, notamment les projets de facilitation du commerce et de l'investissement ; les activités de coopération en matière de commerce, d’investissement et de promotion du tourisme ; les projets soutenant l'amélioration et le renforcement de la connectivité régionale et des systèmes logistiques entre les pays ; l'e-commerce ; l'assistance aux PME pour accéder au financement et à la technologie et les programmes d'amélioration des capacités des PME.

En plus, la CLMV SEOM - 20 s'est également concentrée sur la mise à jour de l'Initiative d'intégration de l'ASEAN (IAI), le projet de promotion de la compétitivité dans le cadre de l'Initiative d'intégration de l'ASEAN (COMPETE), financée par le gouvernement allemand via l’Organisation allemande de coopération au développement (GIZ). - VNA