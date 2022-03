Le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi. Photo : VNA

Le Caire (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyen Huy Dung, a présenté le 31 mars la lettre de créances du président Nguyen Xuan Phuc au président égyptien Abdel Fattah El-Sissi.

L'ambassadeur Nguyen Huy Dung a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à ses relations traditionnelles avec l'Égypte et considérait le pays comme son partenaire important dans la région. Il a également exprimé son désir de recevoir l'aide du président El-Sissi, ainsi que le soutien et la coopération efficace des ministères et secteurs égyptiens pendant son mandat.

Le président El-Sissi a apprécié le maintien des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Egypte et s'est engagé à soutenir la mission de la représentation vietnamienne en Egypte pour remplir ses tâches.

A cette occasion, évoquant les relations Vietnam-Egypte ainsi que le potentiel de coopération entre les deux pays, l'ambassadeur Nguyen Huy Dung a estimé que le Vietnam et l'Egypte disposaient de nombreux potentiels et atouts pour renforcer la coopération dans les domaines comme l'agriculture, l’aquaculture, la pêche, le textile, le tourisme, l’économie maritime, l’industrie électrique-électronique, la logistique, le gaz...

Il a déclaré qu'en 2022 et les années suivantes, l'ambassade promouvra des activités, en particulier des activités de sensibilisation sur la culture et de promotion du commerce et de l’investissement dans des localités égyptiennes. - VNA