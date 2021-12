Des véhicules en attente de dédouanement au parking de la porte-frontière de Tan Thanh à Lang Son. (Photo : VNA)

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a eu le 27 décembre une conversation téléphonique avec l'assistant au ministre chinois des Affaires étrangères, Wu Jianghao, pour discuter des orientations et des mesures visant à promouvoir la circulation des marchandises à travers les portes-frontières des deux pays.

La conversation téléphonique a eu lieu dans le contexte de grave augmentation de la congestion des marchandises à la frontière terrestre sino-vietnamienne.

Les deux parties ont convenu que le problème avait provoqué de graves dommages aux habitants et aux entreprises des deux pays, affectant la coopération commerciale ainsi que les chaînes d'approvisionnement et de production régionales.

Les deux parties ont partagé leurs difficultés à atteindre simultanément l'objectif de prévention et de contrôle de COVID-19 et de promotion de la reprise économique et commerciale.

Elles ont affirmé l'importance de la reprise rapide des activités commerciales frontalières pour le développement socio-économique des localités des deux pays, ce qui contribue au maintien des chaînes de production et d'approvisionnement dans la région, notamment en garantissant les intérêts légitimes des entreprises des deux pays.

Le Vietnam et la Chine ont convenu de maintenir les échanges, de faire en sorte que les ministères, secteurs et localités des deux pays œuvrent ensemble dans la recherche de mesures rapides pour régler le problème actuel. De même, il faut continuer de renforcer la coopération en matière de prévention et de contrôle épidémique dans la zone frontalière commune. - VNA