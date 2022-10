Le décaissement de fonds publics à temps dans les infrastructures est l’un des principaux moteurs de la croissance. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Entre janvier et septembre 2022, plus de 253.000 milliards de dôngs de fonds publics ont été décaissés, soit 46,7% du plan annuel. Le gouvernement cherche à accélérer le décaissement de ces capitaux d’ici la fin d’année.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé récemment une conférence nationale en ligne réunissant 63 villes et provinces sur l’accélération du décaissement des investissements publics et la mise en œuvre de trois programmes cibles nationaux. Selon lui, le décaissement est l’une des mesures clés pour améliorer la croissance et atteindre les objectifs socio-économiques, surtout en cette période difficile. “Le retard dans le décaissement des investissements publics est une de nos faiblesses depuis le début de l’année”, a reconnu le chef du gouvernement. “Malgré l’organisation de nombreuses conférences, la promulgation des résolutions et des directives sur ce sujet, la situation ne s’est pas beaucoup améliorée”, a-t-il ajouté.



Trois problèmes en suspens



Ainsi, le Premier ministre a demandé de clarifier les causes et de définir clairement les responsabilités des parties impliquées dans ce retard de décaissement dans plusieurs localités et secteurs. Parmi les raisons pour lesquelles les décaissements ont été lents, citons les problèmes d’expropriation de terrains, la sélection des entrepreneurs et les prix de plus en plus élevés des matériaux de construction.



Le ministère des Finances a fait savoir que 21 provinces et villes n’avaient pas décaissé conformément au plan d’allocation, bien que les deux derniers trimestres de l’année voient généralement une augmentation des décaissements. Enfin, le Premier ministre a appelé les délégués à proposer des mesures concrètes et à suggérer des initiatives pour régler les problèmes rencontrés par le gouvernement, les ministères, les branches et les localités pour accélérer le décaissement des investissements publics et la mise en œuvre des programmes nationaux cibles.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé une prise de conscience et une volonté politique de la part des secteurs et branches sur le décaissement des investissements publics. Il a demandé de sanctionner les personnes chargées du décaissement qui, par manquement à leurs obligations professionnelles, n’ont pas exécuté ou exécuté de manière imparfaite la mission qui leur avait été confiée. Il faudra régler trois problèmes en suspens : les investissements publics laissés non décaissés, les travaux des projets accomplis laissés impayés dans les délais fixés et les procédures laissées inachevées, a-t-il martelé.



Les investissements publics sont un outil primordial pour permettre au pays de surmonter les difficultés résultant de la pandémie de COVID-19, citant l’Office général des statistiques, qui a estimé que 1% des fonds publics décaissés devrait contribuer pour 0,06% à la croissance économique nationale. L’accélération du décaissement de ces capitaux est l’une des tâches urgentes à effectuer afin de maintenir la stabilité macroéconomique et d’atteindre les objectifs socio-économiques de 2022.



Selon le ministère des Finances, entre janvier et septembre 2022, plus de 253.000 milliards de dôngs de fonds publics ont été décaissés, soit 46,7% du plan annuel. Concernant les trois programmes cibles nationaux, 118 documents ont été émis au niveau central. Cependant, la mise en œuvre du plan d’investissements publics présente encore de nombreuses lacunes. Concrètement, au 3e trimestre, 36 ministères et 14 localités ont affiché des taux de décaissement inférieurs à la moyenne nationale.



Maintenir la stabilité macroéconomique



Dans le contexte mondial et régional compliqué et imprévisible affectant fortement l’économie mondiale, l’économie vietnamienne devra faire face à de nombreux défis au cours des derniers mois de l’année. L’accélération du décaissement des investissements publics, la mise en œuvre efficace du programme de relance et de développement socio-économiques, et celle des trois programmes cibles nationaux sont des tâches importantes et urgentes afin de maintenir la stabilité macroéconomique et d’atteindre les objectifs socio-économiques annuels.



Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, secteurs et localités de renforcer le travail de leadership, de promulguer de manière proactive des plans et mesures spécifiques pour lever les obstacles en matière d’indemnisation, de dégagement du foncier et d’accélérer la réforme administrative, l’application des technologies de l’information dans le traitement des procédures administratives pour les investissements publics, etc. Notamment, il faut renforcer l’inspection, le respect de la discipline dans la gestion des investissements publics, assurer la transparence, lutter contre la corruption...



Le Vietnam souhaite accélérer le décaissement des investissements publics pour 2022 et 2023 afin de stimuler la croissance économique post-pandémique. Pour y parvenir, le Premier ministre a chargé six groupes de travail de continuer à inspecter les 41 ministères, organes centraux et les 18 localités qui ont des résultats de décaissement inférieurs à la moyenne nationale (34,47%) afin de les aider à lever les difficultés et obstacles.-CVN/VNA