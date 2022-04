Cultures de caféiers à Dak Nong. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est fixé comme objectif d'ici 2025, de mener la replantation de caféiers sur les terres où le café a été cultivé, ainsi que des greffes pour la revitalisation de la culture de caféiers, sur environ 107.000 hectares.



Sur cette superficie, la replantation concernera environ 75.000 hectares et les greffes, 32.000 hectares.



D’autres objectifs : la productivité après la replantation et les greffes devra atteindre une moyenne de 3,5 tonnes/ha en période d'activité stable, les revenus devront augmenter de 1,5 à 2 fois.



Le travail sera effectué notamment dans les cinq provinces des Hauts Plateaux du Centre (Lam Dong, Dak Lak, Dak Nong, Gia Lai et Kon Tum), et d’autres localités telles que Son La, Dien Bien, Quang Tri, Binh Phuc, Dong Nai, Ba Ria-Vung Tau.

La replantation concernera environ 75.000 hectares et les greffes, 32.000 hectares. Photo d'illustrqtion: VNA





Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ses organes scientifiques et les localités rechercheront, sélectionneront et créeront de nouvelles variétés de café adaptées à chaque région dans le souhait d’augmenter la productivité, d’améliorer la qualité et la résilience au changement climatique… Plusieurs politiques de soutien à la replantation seront appliquées, dont aide dans l’accès à des crédits, transfert de technologies…



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s’évertuera à renforcer la coopération avec la Banque mondiale et d'autres organisations internationales pour accéder à des aides publiques au développement (APD) à taux d’intérêt bas au service de ce travail, renforcer le partenariat public-privé dans la culture, la transformation et la commercialisation de café.-VNA