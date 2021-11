Hanoi (VNA) - Après une longue période de « gel », certaines localités ont accueilli des touristes provinciaux et commencent l’accueil des premières délégations interprovinciales. Cependant, la feuille de route pour accueillir à nouveau les touristes, notamment les touristes interprovinciaux, se heurte encore à de nombreuses difficultés...

Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VnEconomy

Le tourisme, le premier secteur économique du Vietnam, avec environ 18 millions de visiteurs internationaux en 2019, s'est complètement effondré au 2e semestre 2021, après une épidémie à grande échelle en été.

Lorsque le gouvernement a annoncé la fin des mesures de verrouillage strictes dans tout le pays à partir de la mi-octobre, les activités touristiques sont devenues plus prometteuses. Cependant, les réglementations sur le contrôle des voyages et la santé dans différentes localités rendent difficile pour les agences touristiques d’élaborer des tours.

Le 18 octobre, le premier groupe de touristes de Ho Chi Minh-Ville s'est rendu à Tay Ninh dans le cadre du programme pilote de liaison touristique des deux localités. Le secteur touristique de Ho Chi Minh-Ville continuera également à travailler avec les localités de la région méridionale du Centre et du delta du Mékong pour préparer un plan visant de restauration du tourisme domestique.

Da Nang a soumis un plan pour accueillir les touristes nationaux à partir du 20 octobre. A partir de novembre, la ville de Da Nang déploiera le modèle de « bulle touristique », en liaison avec un certain nombre d'autres provinces et villes. Ensuite, la 3e phase sera la "nouvelle normalité".

Dans la province centrale de Quang Nam, la feuille de route pour restaurer le secteur du tourisme est élaborée par phases d'ici à début 2022. Pour la première phase qui devrait démarrer fin octobre, le marché cible est les touristes nationaux et ceux venant de la « zone verte voisine ». A la 2e phase (à partir de décembre), la province accueillera à titre expérimental des touristes d'un certain nombre de provinces et villes qui ont contrôlé l'épidémie, pour des visites autonomes. Si cela est favorable, à partir du 1er janvier 2022, Quang Nam commencera la 3e phase, pour accueillir les touristes à travers le pays.

Le 11 octobre, le gouvernement a promulgué la Résolution 128, énonçant les principes d'une adaptation sûre et flexible à l'épidémie, dont des critères communs à mettre en œuvre par les localités. M. Vu The Binh, vice-président permanent de l'Association du tourisme du Vietnam, a hautement apprécié la Résolution 128 du gouvernement qui propose des mesures très spécifiques pour s'adapter de manière sûre, flexible et efficace.

Cependant, une semaine après la promulgation de la Résolution 128, les agences de tourisme attendent toujours des directives synchrones du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à appliquer dans tout le pays. Selon les voyagistes, le gouvernement devrait envisager d'établir un passeport vaccinal et reconnaître des passeports vaccinaux avec d'autres pays, posant les bases pour promouvoir le tourisme international.- VNA