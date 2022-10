Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Fin octobre, une délégation de la Commission européenne se rendra au Vietnam pour examiner la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) au Vietnam.



Selon les statistiques, le Vietnam recense un total de près de 92.000 bateaux de pêche. Fin septembre, l'installation d'équipements de surveillance (VMS) sur les navires de pêche atteignait plus de 95%.



Concernant la certification de la production et la traçabilité des produits aquatiques, les organes compétents s’efforcent d’assurer une bonne mise en œuvre des réglementations, répondant essentiellement aux exigences.



Le contrôle de l'origine des matières premières importées de la pêche en dehors des eaux vietnamiennes respecte la loi vietnamienne et répond aux dispositions de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port (PSMA).



Malgré l'obtention de résultats importants, il existe encore des lacunes, dont celles liées à la mise à jour de la gestion des bateaux de pêche sur la base de données nationale des pêches, à la délivrance de permis de pêche…



Pour promouvoir une pêche durable, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux localités côtières de se concentrer sur le renforcement de l'inspection, de l'examen et de la supervision, d’achever l'installation d’équipement VMS et exploiter efficacement le système de surveillance des navires de pêche, de renforcer la communication sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)…



Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, bien qu'il y ait eu des changements positifs, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre. Il faut installer des équipements de surveillance pour tous les bateaux de pêche, a-t-il indiqué, ajoutant que la traçabilité devait également être strictement contrôlée.-VNA