Hanoï, 12 mars (VNA) - Le ministère de la Santé a déployé des efforts pour diriger la campagne de vaccination contre le COVID-19 de manière efficace et prudente afin d'assurer la sécurité à toutes les étapes de l'examen et du dépistage avant la vaccination, a affirmé le vice-ministre de la Santé Trân Van Thuân.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la réunion. Photo : VNA



Il a fait cette remarque lors d'une réunion du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 tenue le 12 mars sous la présidence du vice-Premier ministre Vu Duc Dam, qui est également le chef dudit comité.



À 17 h 00 le 12 mars, la campagne vaccination anti-COVID-19 a été déployée dans 12 endroits dans 10 villes et provinces et villes, et 1.702 personnes dans le pays ont été vaccinées.

Parmi eux, 474 personnes se trouvaient à Hô Chi Minh-Ville (Sud), 293 à Hai Duong (Nord) et 200 dans la province des hauts plateaux du Centre de Gia Lai.



Onze des vaccinés présentaient des symptômes normaux déjà prédits comme une douleur au point d'injection, et tous sont maintenant dans des conditions stables.



Les personnes qui se font vacciner recevront un code QR correspondant à leur numéro d'assurance maladie, qui est lié aux dossiers de santé électroniques.



Les premiers lots de vaccin COVID-19 du mécanisme Covax Facility, instauré par l’ONU, comprenant environ 1,37 million de doses d'AstraZeneca, devraient arriver au Vietnam le 25 mars, a annoncé le ministère de la Santé.



Auparavant, le mécanisme Covax Facility avait engagé 30 millions de doses pour le Vietnam cette année en plusieurs phases.



Le ministère de la Santé a négocié avec d'autres développeurs de vaccins dans le monde dans le but d'étendre la couverture vaccinale anti-COVID-19 à travers le pays.



Le ministère de la Santé a également appelé les entreprises à accéder à d'autres fournisseurs de vaccins pour importer les vaccins à usage domestique, conformément à la résolution N° 21 du gouvernement sur l'achat et l'utilisation des vaccins anti-COVID-19.

Le Comité de pilotage a affirmé l’utilisation de tous les canaux pour renforcer les négociations sur l’achat de vaccins, déclarant que même lorsque les doses de vaccin sont suffisantes, un accès équitable doit être assuré sous la coordination du ministère de la Santé.

Il a également demandé au ministère de concevoir un système pour surveiller les personnes à haut risque d'infection.

Les agences concernées ont été invitées à achever une plate-forme technique, ouvrant la voie à la politique de passeport vaccinal d'ici avril.

Lors de la réunion, les experts ont également souligné une ordonnance d'examen des unités responsables du test de COVID-19, à la suite de plusieurs cas testés positifs pour le SRAS-CoV-2 à l'étranger, bien que leurs échantillons chez eux aient donné des résultats négatifs.

Depuis le 25 janvier, le Vietnam a signalé 897 cas de COVID-19 dans 13 localités, dont 11 ont passé plus de 23 jours sans nouvelles infections. - VNA