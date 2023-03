Ninh Thuan (VNA) - Non seulement connue pour sa riche identité culturelle, l'ethnie Cham est également appréciée pour sa tradition studieuse.

Les Cham du village de Huu Duc (commune de Phuoc Huu, district de Ninh Phuoc) maintiennent toujours la tradition studieuse.

Pendant des décennies, malgré les difficultés économiques de sa famille, Han Ngoc Tai (né en 1970) s'est acharné à scolariser ses enfants. Sa famille se compose de cinq enfants qui travaillent très dur dans leurs études. Ses deux enfants, Han Thi Ngoc Tiên et Han Thi Ngoc Thuy étudient au collège médical de Binh Duong, Han Ngoc Tiên est étudiant du collège professionnel d'Automobile, Han Ngoc Liên étudie la médecine à l'université de médecine des hauts plateaux et Han Thi Ngoc Tiên se prépare pour entrer au lycée.

La famille de Han Ngoc Tai appartient à la catégorie des quasi-pauvres. La maison dans laquelle vit sa femme est une maison construite par le fonds "pour les pauvres". Ses terres agricoles ne valent pas grand-chose. Alors afin de payer les frais scolaires de ses enfants, Tai et sa femme ont du aller dans le district de Don Duong, province de Lâm Dông, pour travailler comme agriculteurs dans des fermes. "Moi-même, je n'ai pas suffisamment étudié en raison des difficultés économiques, maintenant je dois m'occuper des études de mes enfants pendant que je le peux encore. Notre famille est en difficulté, donc les enfants aiment beaucoup leurs parents, à part la petite somme d'argent pour payer les frais de scolarité , la nourriture, la vie, tous travaillent à temps partiel... Loin de leurs parents mais ils savent maintenant comment prendre soin d’eux et se protéger. Ma femme et moi pouvons être rassurés", a confié M. Tai.

Han Thi Ngoc Tiên, une lycéenne de An Phuoc, district de Ninh Phuoc, obtient de bons résultats d'études malgré ses difficultés. Photo: VNA

Malgré de faibles revenus en tant qu’agriculteurs, ouvriers, petits commerçants dans les provinces des hauts-plateaux du centre, de nombreux foyers Cham du village de Thanh Duc économisent leur argent pour que leurs enfants suivent tous des études. En réalité, beaucoup de ménages ont même vendu leurs terres, leurs champs modestes afin de payer l'éducation de leurs enfants. Les gens ici pensent que la vie des parents est misérable en raison du manque de connaissances, alors s'assurer que leurs enfants vont à l'école est la priorité absolue.

À côté du village de Thanh Duc, le village de Huu Duc est également connu pour sa tradition studieuse, la famille de Châu Van Thanh en est un exemple. Son premier fils travaille à la banque Saigon Thuong Tin, succursale de Ninh Thuân. Son deuxième enfant, Châu Thu Quynh, est diplômé de l'Université de médecine des Hauts plateaux et travaille au centre médical du district de Ninh Phuoc. Le plus jeune enfant, Châu Thi Hong Lam, élève de 9e à l'école secondaire Huynh Phuoc a d’ excellents résultats d’étude.

M. Thanh a partagé que sa famille était très pauvre. Lui et sa femme étaient d’accord pour dire que seul le chemin de l'éducation peut changer leur vie. Donc, ils ont toujours donné la priorité à l'éducation de leurs enfants.

"Le village des docteurs"

Selon Bao Van Nhu, secrétaire de l'organisation du Parti du village de Huu Duc, l'ensemble du village compte 751 foyers et 3.920 personnes dont 87% pour l'ethnie Cham. Le village compte 11 clans d'encouragement aux études. Pour ce faire, ces clans ont créé le Fonds d'encouragement aux études et leurs chefs ont mobilisé les membres pour contribuer au fonds. Grâce à cela, ce fonds collecte des dizaines de millions de dongs, afin que chaque année, ils puissent récompenser, encourager et aider les enfants à s'élever dans l'apprentissage.

Huu Duc est surnommé "le village des docteurs". En effet, l'ensemble du village compte 21 médecins, dont sept personnes qui étudient la médecine sont Cham. De plus, de nombreux Cham du village travaillent, occupant des postes de direction dans des agences et des unités à l'intérieur et à l'extérieur de la province. Chaque exemple de succès a son propre pouvoir de propagation dans le village. Les familles encouragent les jeunes à aller à l'école pour un avenir plus radieux. C'est pourquoi les élèves qui abandonnent les études et quittent l'école à mi-chemin dans le village de Huu Duc sont très rares.

Selon l’Association d'encouragement aux études de la commune de Phuoc Huu, toute la commune compte plus de 4.620 ménages avec plus de 19.940 personnes, dont 57% sont Cham. Elle est constituée d’environ 7 villages, dont quatre sont peuplés par des Cham : Thanh Duc, Huu Duc, Tan Dua et Hau Sanh. La commune de Phuong Huu est l'une des localités avec un mouvement d'encouragement à l'étude exalté. Jusqu'à présent, toute la commune a construit 13 sous-associations d'encouragement aux études avec plus de 3.450 membres. 2.752 ménages ont reçu le titre de « Famille studieuse» (84,8%). Il y a 20/22 familles qui ont le titre de « Clan studieux». Les familles studieuses s'affirment et jouent un rôle important en contribuant positivement au développement de l'éducation.

L'ethnie Cham à Ninh Thuân compte plus de 18.100 ménages avec plus de 85.200 personnes, représentant 12,5% par rapport à l'ensemble de la population de la province. Le mouvement d'encouragement aux études et aux talents n'a cessé d'innover dans son contenu et son fonctionnement, attirant de nombreuses classes sociales à y participer. Jusqu'à présent, 100% des communes, districts, villes ont une unité d'encouragement aux études, une base pour créer une société studieuse dans la région du peuple Cham en particulier et la province de Ninh Thuân en général.

Nguyên Minh Tru, président de l’Association d'encouragement aux études de la province de Ninh Thuân a affirmé que l'ethnie Cham a une tradition studieuse. Ces familles ont leur propre force, leur propre manière pratique et efficace, créent de la diversité, contribuent au mouvement d'encouragement de l'étude et créent une société studieuse dans la région. Auparavant, les enfants Cham étaient orientés dans deux secteurs principales: l'éducation et la santé. Aujourd’hui, ils choisissent aussi d’autres domaines tels que les sciences et technologies, l’administration des affaires, l’économie agricole ou le tourisme pour répondre aux besoins du marché du travail, à la tendance de l'intégration et du développement économique. -CPV/VNA