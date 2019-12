L’Australie est une destination prisée pour de nombreux touristes vietnamiens à l’occasion du Nouvel An lunaire. Photo : ST/CVN





Hanoï (VNA) - Ces dernières années, voyager à l’occasion du Nouvel An lunaire reste une tendance forte. Lors du prochain Nouvel An lunaire, le congé durera sept jours. Bien qu’il reste près de deux mois avant le Nouvel An lunaire de l’année du Rat 2020, les tour-opérateurs propose d’ores et déjà de nombreux programmes attrayants pendant ces vacances.





Pour préparer la saison touristique du Têt (Nouvel An lunaire), c’est dès le mois de juin que de nombreux voyagistes ont commencé à travailler avec leurs partenaires afin de lancer des circuits bon marché.



Vietrantour présente ses tours dans le pays. Il s’agit de circuits de découverte culturelle et gastronomique des provinces montagneuses du Nord comme Cao Bang, Hà Giang, Lào Cai, Hoà Binh…



Pour sa part, Fiditour privilégie les tours de pèlerinage dans les provinces du Nord, surtout les pagodes Bai Dinh (Ninh Binh), Huong (Hanoï) et Yên Tu (Quang Ninh). En outre, cette compagnie renouvelle également ses circuits maritimes avec des destinations telles que de Dà Nang, Nha Trang (Centre) et Phu Quôc (Sud), notamment.



"Bien qu’il reste près de deux mois avant le Têt, ma famille a réservé un voyage de découverte du printemps au Nord pour visiter le Parc national de Ba Bê (province de Bac Kan), le site historique Pac Po et la cascade Ban Giôc (province de Cao Bang", partage Nguyên Xuân Phuong, domiciliée dans l’arrondissement de Go Gâp (Hô Chi Minh-Ville).



Selon Saigontourist, jusqu’au début novembre, cette entreprise a vendu 60% du nombre de ses circuits du Têt. Selon les prévisions, elle devrait prendre en charge près de 24.000 touristes lors du prochain Nouvel An lunaire.



Fêter le Têt hors du pays





Fêter le Têt à l’étranger est le choix de nombreux Vietnamiens, d’après les compagnies touristiques.



Ngô Hoàng Anh, de Vietrantour, informe que nombreux sont celles et ceux qui profitent des jours du congé du Têt pour voyager après un an de travail. Cette compagnie propose de nombreux circuits en Australie et en Nouvelle-Zélande ; des tours de trois à quatre jours à Singapour, au Laos, au Cambodge et au Myanmar ; de cinq à sept jours en Thaïlande, en République de Corée, au Japon et à Dubaï.



D’après Nguyên Van Tài, directeur du voyagiste Vietsense, la clientèle est majoritairement jeune malgré une hausse chez les groupes de clients voyageant en famille.



Afin d’attirer sa clientèle, Saigontourist a appliqué des réductions allant à 2 millions de dôngs pour les tours à destination des pays et territoires de l’Asie dont le Japon, la République de Corée, la Chine et Taïwan (Chine). Pour les tours domestiques, la clientèle bénéficie d’une réduction de 500.000 dôngs.



Outre les offres promotionnelles, de nombreux autres cadeaux sont à la clef pour les clients voyageant en circuits à l’occasion du Têt. -CVN/VNA