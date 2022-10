Hanoï (VNA) - Le Vietnam mérite d'être élu au Conseil des droits de l'homme de l’ONU car depuis qu'il est officiellement devenu membre de l'ONU en septembre 1977, le pays a efficacement contribué aux activités de l'ONU en matière de consolidation de la paix, de développement et de garantie des droits de l'homme, et a activement participé aux négociations pour atteindre les objectifs prioritaires de développement durable de l'ONU.

Photo d'illustration. Source: VNA



Il s’agit du contenu d'un article publié récemment dans le quotidien américain Washington Times, qui souligne que le Vietnam est prêt à acquérir une voix et une position plus importantes sur la scène internationale.

Selon cet article, le Vietnam a gagné une grande confiance de la communauté internationale, comme en témoigne son élection à deux reprises en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour les mandats 2008-2009 et 2020-2021, avec un nombre de voix très élevé, presque absolu.

Les membres de l'ONU ont tous reconnu le rôle important du Vietnam dans la promotion de la lutte pour l'indépendance nationale, la souveraineté et l'autodétermination.

Durant ses mandats en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, le Vietnam s'est concentré avec succès sur la promotion du multilatéralisme, du respect de la Charte de l’ONU, du droit international, de la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, la reconstruction post-conflit, la consolidation de la paix…

Le Vietnam a en outre activement contribué au processus de discussion et d'approbation de nombreuses résolutions et déclarations importantes de l'ONU sur la coopération au développement, le désarmement et la non-prolifération des armes de destruction massive, la lutte contre le terrorisme et la garantie des droits de l'homme.

Photo: VNA



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que le Vietnam montrait le fort engagement d'un pays qui s'efforce toujours activement d'instaurer la confiance et le dialogue, comme un pont pour trouver des solutions pacifiques aux conflits dans le monde.

Le Vietnam est très apprécié pour toujours promouvoir les discussions sur le renforcement du dialogue et la résolution des conflits par la voie pacifique, en plaçant les personnes au cœur du développement, en donnant la priorité aux politiques humanitaires.

Les sujets abordés par le Vietnam lors des séances phares du Conseil de sécurité ont été la protection des infrastructures civiles essentielles, le rôle des femmes dans la paix et la sécurité, la résolution du problème des mines terrestres..., qui sont importants non seulement pour la paix et la sécurité mondiales, mais aussi pour protéger les personnes et promouvoir les droits de l'homme.

Pendant son mandat 2014-2016 au Conseil des droits de l'homme de l’ONU, le Vietnam a avancé des propositions et participé à de nombreuses initiatives soutenues par les amis internationaux, dont une résolution sur les impacts du changement climatique sur les droits de l'enfant, la protection du droit au travail des personnes handicapées, la garantie d'un environnement de travail sûr pour les travailleurs en mer, l’amélioration de l'éducation et la prévention de la traite de femmes et de filles...

En particulier, depuis 2014, avec le Bangladesh et les Philippines, le Vietnam a promu des discussions thématiques sur la garantie des droits des groupes vulnérables dans le contexte du changement climatique, et présenté des projets de résolution annuelle sur le changement climatique et les droits de l'homme. Lors de sa 50e session fin juin, le Conseil des droits de l'homme de l’ONU a approuvé la résolution 2022 sur le changement climatique et les droits de l'homme coprésidée par le Vietnam, axée sur le droit à l'alimentation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Abdulla Shahid. Photo: VNA



Évaluant le rôle proactif et actif du Vietnam au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le président du Conseil, Federico Villegas, a déclaré qu'au sein du Conseil, il était très nécessaire d'avoir des pays qui étaient prêts à servir de pont pour la coopération et le dialogue comme le Vietnam, dans le contexte international très compliqué.

Il a déclaré apprécier le message de la candidature du Vietnam : "Respect et compréhension - Dialogue et coopération - Tous les droits de l'homme pour tous", affirmant que c'était l'esprit que les pays devaient avoir lorsqu'ils rejoignaient le Conseil des droits de l'homme.

La communauté internationale est également très impressionnée de la participation active du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Après près de 9 ans de participation officielle aux opérations onusiennes, le Vietnam a envoyé plus de 500 cadres dans des missions de maintien de la paix. Le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a remercié le Vietnam pour son soutien solide et ses contributions actives aux opérations de maintien de la paix de l'ONU.

Selon le Docteur Nguyên Hông Hai, Université du Queensland (Australie), la position internationale et le prestige du Vietnam sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à ses contributions sur la scène internationale, dont la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. C'est ce sens de responsabilité qui a aidé le Vietnam à gagner la confiance de l'ONU, de ses partenaires et des pays où les Casques bleus vietnamiens sont présents, a-t-il estimé.

Selon le secrétaire général dde l’ONU, le Vietnam est un partenaire solide et fiable de l’ONU. C'est sa participation active et responsable aux questions internationales qui a contribué à rehausser sa position et son prestige sur la scène internationale.

La candidature du Vietnam pour devenir membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour le mandat 2023-2025 illustre la bonne volonté et la responsabilité du pays de contribuer activement et davantage aux efforts conjoints de la communauté internationale dans la promotion de la paix, du développement et de la garantie des droits de l'homme dans le monde. -VNA