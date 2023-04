GenĂšve (VNA) – Le Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies a adoptĂ© sans vote, lors de sa 52e session du 27 fĂ©vrier au 4 avril Ă GenĂšve, en Suisse, une rĂ©solution proposĂ©e et rĂ©digĂ©e par le Vietnam, commĂ©morant le 75e anniversaire de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme (DUDH) et le 30e anniversaire de la DĂ©claration et du Programme d’action de Vienne (VDPA).

L’ambassadrice LĂȘ Thi TuyĂȘt Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprĂšs des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales Ă GenĂšve. Photo : VNA

Par cette rĂ©solution (A/HRC/52/L.29), le CDH demande instamment aux États de redoubler d’efforts pour s’acquitter de leur devoir de promouvoir et de protĂ©ger tous les droits de l’homme et toutes les libertĂ©s fondamentales et de faire appliquer les dispositions de la DĂ©claration universelle des droits de l’homme et de la DĂ©claration et du Programme d’action de Vienne. Il encourage les États Ă profiter de ces anniversaires pour mieux faire connaĂźtre la DUDH et la VDPA, ainsi que leur rĂŽle dans la promotion et la protection de tous les droits de l’homme et de toutes les libertĂ©s fondamentales.Avec l’initiative de cette rĂ©solution, proposĂ©e en ouverture par son vice-Premier ministre TrĂąn Luu Quang, le Vietnam a laissĂ© son empreinte sur la session, a soulignĂ© Ă l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadrice LĂȘ Thi TuyĂȘt Mai, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprĂšs des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales Ă GenĂšve, saluant une contribution remarquable du Vietnam Ă l’entame de la premiĂšre session de son mandat 2023-2025 au CDH.Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a soulignĂ© de nombreux messages forts sur les engagements, les efforts et les rĂ©alisations du Vietnam dans le dĂ©veloppement du pays et la garantie des droits de l’homme ; appelant les pays Ă comprendre et Ă respecter les particularitĂ©s historiques, politiques, culturelles et sociales de chacun, Ă promouvoir la coopĂ©ration et le dialogue et Ă aborder les droits de l’homme de maniĂšre globale, a-t-elle fait savoir.Lors de la session de plus d’un mois, la dĂ©lĂ©gation vietnamienne et les autres pays ont assistĂ© Ă une sĂ©rie de dĂ©bats sur environ 80 rapports, de nombreuses consultations informelles sur 43 projets de rĂ©solutions thĂ©matiques, examinĂ© et approuvĂ© les rapports d’Examen pĂ©riodique universel (EPU) portant sur 14 pays, et approuvĂ© la nomination de dix titulaires de mandat au titre de procĂ©dures spĂ©ciales.La dĂ©lĂ©gation vietnamienne est activement intervenue aux rĂ©unions sur le logement convenable en tant qu’élĂ©ment du droit Ă un niveau de vie suffisant, le droit Ă l’alimentation, les droits culturels, le droit au dĂ©veloppement, les droits de l’enfant, le droit Ă l’accĂšs rapide, Ă©quitable et universel des vaccins contre le Covid-19 Ă un prix abordable, a poursuivi la diplomate.Dans ses interventions, le Vietnam a soulignĂ© sa politique cohĂ©rente, ses efforts et ses rĂ©alisations dans la promotion et la protection des droits de l’homme ; affirmant son engagement en faveur d’un dĂ©veloppement durable au profit de la population ; la nĂ©cessitĂ© de lutter contre les inĂ©galitĂ©s, de protĂ©ger les personnes vulnĂ©rables ; a appellĂ© Ă relever les dĂ©fis mondiaux tels que les changements climatiques.Le Vietnam a affirmĂ© son engagement Ă renforcer sa coopĂ©ration constructive avec d’autres pays, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), le CDH et ses mĂ©canismes pour promouvoir et protĂ©ger les droits de l’homme pour tous sur la base du respect de la Charte des Nations unies, des traitĂ©s internationaux relatifs aux droits de l’homme, assurer la souverainetĂ© nationale et les principes d’objectivitĂ©, d’équitĂ©, de dialogue constructif et de coopĂ©ration.Par ailleurs, avec les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), la dĂ©lĂ©gation vietnamienne a Ă©galement fait un certain nombre de dĂ©clarations conjointes sur des sujets d’intĂ©rĂȘt commun et partagĂ©s par l’ASEAN tels que le droit au dĂ©veloppement, la coopĂ©ration technique et le renforcement des capacitĂ©s, l’EPU.En ce qui concerne le thĂšme des changements climatiques et des droits de l’homme, qui sont les prioritĂ©s du Vietnam et d’autres pays, le Vietnam, le Bangladesh et les Philippines, au nom du groupe restreint sur les droits de l’homme et les changements climatiques, ont rĂ©digĂ© et publiĂ© lors de cette session une dĂ©claration conjointe sur les changements climatiques et les droits de l’homme, co-parrainĂ©e par un grand nombre de pays.En outre, la dĂ©lĂ©gation vietnamienne a activement contactĂ©, Ă©changĂ© et consultĂ© des dĂ©lĂ©gations d’autres pays, coparrainĂ© un certain nombre d’initiatives dans un esprit de dialogue et de coopĂ©ration ; s’est acquitĂ© de ses fonctions de membre du CDH dans la consultation et le vote de 43 projets de rĂ©solutions du CDH.En particulier, la rĂ©solution sur la commĂ©moration du 75e anniversaire de la DUDH et le 30e anniversaire de la VDPA a Ă©tĂ© coparrainĂ© par 98 pays (Ă compter jusqu’en fin de l’aprĂšs-midi 3 avril, comprenant 14 coauteurs (Vietnam, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bolivie, BrĂ©sil, Chili, Costa Rica, Fidji, Inde, Panama, Roumanie, Afrique du Sud et Espagne), 34 membres du CDH, y compris des pays d’Europe occidentale.Le fait que la rĂ©solution proposĂ©e et rĂ©digĂ©e par le Vietnam ait Ă©tĂ© adoptĂ©e sans vote et coparrainĂ©e par de nombreux pays montre l’intĂ©rĂȘt et les prioritĂ©s communs, le soutien et l’estime de nombreux pays et de la communautĂ© internationale, a fait valoir l’ambassadrice LĂȘ Thi TuyĂȘt Mai.Cette rĂ©solution rĂ©affirme que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdĂ©pendants et intimement liĂ©s et que la communautĂ© internationale doit les considĂ©rer globalement et comme d’égale importance, et se garder de les hiĂ©rarchiser ou d’en privilĂ©gier certains, et que, s’il faut tenir compte de l’importance des particularitĂ©s nationales et rĂ©gionales et de la diversitĂ© historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel que soit leur systĂšme politique, Ă©conomique et culturel, de promouvoir et de protĂ©ger tous les droits de l’homme et toutes les libertĂ©s fondamentales.Elle rĂ©affirme Ă©galement que la participation pleine et vĂ©ritable des femmes, dans des conditions d’égalitĂ© et sans violence ni discrimination, Ă tous les niveaux de la prise de dĂ©cisions, ainsi que celle des filles, compte tenu de leur Ăąge et de leur degrĂ© de maturitĂ©, sont essentielles Ă la rĂ©alisation de tous les droits de l’homme et de toutes les libertĂ©s fondamentales consacrĂ©s par la DUDH et par la VDPA.La rĂ©solution prend note de la contribution qu’apportent les mĂ©canismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les organes conventionnels, les titulaires de mandat au titre de ses procĂ©dures spĂ©ciales et l’EPU, Ă l’application de la DUDH et de la VDPA.Elle prie Ă©galement le haut-commissaire aux droits de l’homme de mettre en Ɠuvre un programme d’activitĂ©s comprenant l’organisation de dialogues rĂ©gionaux et d’une manifestation de haut niveau en dĂ©cembre 2023 pour commĂ©morer le 75e anniversaire de la DUDH et le 30e anniversaire de la VDPA.