Hanoï (VNA) - Dans la perspective d'une conférence régionale sur l'action contre les mines pour une paix et un développement durables (29-30 mars 2023), le directeur national de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), Cho Han-Deog, et la représentante résidente du PNUD, Ramla Khalidi, présentent leurs points de vue.



Des générations de Vietnamiens, Cambodgiens et Lao ont vécu dans la peur que leur prochain pas ne soit le dernier.



La plupart des 7,5 millions de tonnes de munitions larguées pendant les conflits des années 1960 et 1970 sont tombées sur le Vietnam. Un demi-siècle après la signature des accords de paix de Paris, un cinquième du pays reste contaminé. Vivre à côté des champs de mines et de la contamination a intériorisé la terreur. "J'ai trouvé une mine dans mon jardin quand je jardinais en 2009. L'angoisse des mines terrestres m'a toujours accompagnée", a déclaré Y Quyet, une femme vivant dans la province de Quang Binh.



Au cours des trois dernières décennies, le PNUD a travaillé sur l'action contre les mines dans plus de 50 pays. La KOICA a soutenu l'action contre les mines au Vietnam, dans la République démocratique populaire du Laos et au Cambodge dans le cadre du "Mekong Peace Community Program".

Déminage à Quang Tri. Photo: VNA



Les munitions non explosées menacent non seulement des vies, mais la contamination réduit également la possibilité de cultiver et de gagner la vie, de prospérer dans la paix et la sécurité. Comme l'a déclaré Michelle Yeoh, lauréate d'un Oscar et ambassadrice de bonne volonté du PNUD, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'action contre les mines en 2021, "l'action contre les mines est liée aux objectifs de développement durable, et il est important d'examiner la question au-delà des mètres carrés déminés".



Le gouvernement vietnamien s'est engagé à mettre fin à de nouveaux accidents dus aux mines et aux engins non explosés d'ici à 2025. La KOICA et le PNUD se sont engagés à soutenir le gouvernement dans la réalisation de cet objectif. Cela signifie mettre fin à la perte de vies et de membres à cause de cet héritage meurtrier de la guerre et libérer les terres contaminées pour le développement et l'utilisation productive. En partenariat avec le ministère de la Défense, la KOICA et le PNUD renforcent les institutions pour relever les défis posés par les mines terrestres, en fournissant une éducation sur les risques liés aux engins explosifs, la gestion des données, l'assistance aux victimes et en entreprenant des opérations de déminage.



En trois ans, le projet a sondé 17.000 hectares de terres, soit l'équivalent de 20.000 terrains de football, et dépollué 10.000 hectares contaminés. En outre, 450.000 habitants, en particulier des enfants, ont été sensibilisés aux risques liés aux engins non explosés. La KOICA et le PNUD continueront de soutenir l'action contre les mines, par exemple en aidant 10.500 agriculteurs à appliquer une agriculture intelligente et résiliente au climat et en améliorant ou en construisant 50 postes de santé.



Des gens comme Y Quyet ne peuvent qu'imaginer une vie sans peur et une chance de développer la terre pour que leurs enfants puissent prospérer. Chaque jour, ils attendent que les équipes d'action contre les mines entreprennent leur travail minutieux acre par acre.