Â

Hanoï (VNA) – « Le gouvernement vietnamien a été profondément transparent avec le public pendant la crise (COVID-19) ». La presse et les médias vietnamiens ont contribué à créer un consensus social, à renforcer la confiance des habitants, contribuant au succès de la lutte du Vietnam contre la pandémie du COVID-19.

Ces remarques du magazine Foreign Policy sur le rôle de la presse et des médias vietnamiens dans la lutte contre le COVID-19, ont clairement illustré les efforts du Vietnam dans la garantie de la liberté d’expression et d’information.

Grâce à une communication effective et transparente, le Vietnam a maîtrisé avec succès le COVID-19. Photo: VNA

Le Parti et l'État du Vietnam ont été transparents et ouverts dans le partage et la mise à jour des données sur la situation du COVID-19. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Vietnamiens font confiance aux mesures anti-épidémiques du gouvernement, selon David Hutt, journaliste spécialisé dans la politique en Asie du Sud-Est.

De même, la diffusion en direct des séances de questions-réponses et des débats de l’Assemblée nationale sur des sujets d’actualité, a reçu de plus en plus un fort soutien des électeurs dans l’ensemble du pays.

Par ailleurs, une communication transparente et à temps opportun sur la sanction des responsables ayant commis des violations, a contribué à renforcer la confiance du peuple en les efforts du Parti et de l'État dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Cependant, certaines organisations telles que "Freedom House" et « Reporters sans frontières » (RSF) et des forces hostiles ont toujours cherché à déformer la situation et rejeter les efforts du Vietnam dans la garantie de la liberté d’expression et de la presse.

Internet et les réseaux sociaux deviennent des moyens populaires pour les individus et organisations à présenter leurs opinions et diffuser des informations, profitant ainsi de leur droit à la liberté d’expression. Photo: VNA

Les forces hostiles semblent délibérément oublier que la garantie de la liberté d'expression et de la presse s’inscrit dans la loi et que cela est une politique cohérente du Vietnam. Le Parti et l’État du Vietnam respectent et garantissent toujours les droits de l'homme, y compris le droit d’expression.

La presse vietnamienne est toujours un canal d’information public et efficace pour les autorités et toutes les couches de la population. Jusqu’en avril 2022, le pays comptait 816 organes de presse et 17.161 journalistes. En outre, internet et les réseaux sociaux deviennent des moyens populaires pour les individus et organisations à présenter leurs opinions et diffuser des informations, profitant ainsi de leur droit à la liberté d’expression. Actuellement, le Vietnam se classe 12e rang mondial et 6e en Asie en termes de nombre d'internautes. Le pays promeut également l'objectif de "transformation numérique nationale". Cela témoigne des efforts du gouvernement vietnamien dans la garantie du droit d’accès à Internet de chacun. Grâce à Internet, les Vietnamiens peuvent accéder facilement aux informations des grandes agences de presse du monde, tels que : AFP, AP, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times, New York Times....

Ces chiffres susmentionnés montrent que la liberté d’expression et de la presse au Vietnam est une réalité objective et indéniable.

En fait, la loi vietnamienne ne punit que ceux abusant des droits de liberté et de démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l'État, de particuliers et de la communauté et détruire le bloc de grande union nationale.

Des reporters étrangers au Vietnam. Photo: VNA

L’application de la Loi sur sur la cybersécurité vise à construire un cyberespace sain et protéger les internautes au Vietnam. Plus de 180 pays dans le monde ont promulgué une telle loi ou des réglementations en la matière. De nombreux pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, la France, la République de Corée, Singapour…, ont des dispositions strictes en matière de traitement des violations sur le cyberespace.

Des rapports ou classements annuels de Freedom House, RSF ainsi que de certaines autres organisations de défense des droits de l'homme et de forces hostiles sont toujours subjectifs, montrant des opinions unilatérales et préjugées, principalement basées sur des informations glanées auprès des forces anti-gouvernementales, au lieu des opinions des Vietnamiens eux-mêmes. Ils ne reflètent pas la situation réelle en termes de liberté de la presse et sur Internet au Vietnam.

La vérité éclatante sur les résultats obtenus par le Vietnam en matière de garantie des droits de l'homme, y compris la liberté de la presse et d'Internet, est la réponse claire et solide. -VNA