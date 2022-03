Hanoi (VNA) – Le premier vol transportant 287 citoyens vietnamiens évacués de la zone de guerre en Ukraine et entièrement aux frais de l’État vietnamien a atterri mardi 8 mars à midi à l’aéroport international de Nôi Bà i, à Hanoi, depuis la capitale roumaine Bucarest.

Des milliers de citoyens vietnamiens sont en train d’être évacués de la zone de guerre en Ukraine. Au milieu des tribulations et des difficultés, les sentiments entre les compatriotes ont de nouveau mis du baume au cœur.

Des enfants parmi les passagers. Photo : VNA

Faire en sorte que les citoyens vietnamiens s’éloignent le plus possible de la zone de guerre et ne manquent pas de nourriture pendant leur évacuation, telle est la devise des organes de représentation du Vietnam dans les pays voisins de l’Ukraine qui travaillent à l’organisation des vols de rapatriement.Jusqu’au soir du 7 mars, les organes de représentation du Vietnam dans un certain nombre de pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la Moldavie ont accueilli environ 3.500 Vietnamiens évacués de la zone de guerre en Ukraine.Après le premier vol depuis la Roumanie, le deuxième vol prévu mercredi 9 mars depuis la Pologne ramènera environ 270 citoyens au Vietnam.Accorder la plus haute priorité à la protection des citoyens, de leur vie, de leurs biens, de leurs intérêts légitimes constitue la politique conséquente et récurrente du Parti et de l’État vietnamiens qui se manifeste avec force lors de l’évacuation des citoyens vietnamiens de la zone de guerre en Ukraine.