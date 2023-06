Hanoi, 26 juin (VNA) – Les allégations des forces hostiles comme des balles contenant des intentions maléfiques visant à diviser le bloc de grande union nationale n’ont pas pu percer le solide bouclier de la vérité et des cœurs droits.

Aussitôt après l’attaque perpétrée tôt le matin du 11 juin par des assaillants armés à contre les sièges des comités populaires des communes de Ea Tiêu et Ea Ktur dans le district de Cu Kuin, province de Dak Lak, faisant des victimes parmi les cadres, fonctionnaires et civils locaux et provoquant l’insécurité et le désordre dans la localité, des informations fausses et déformées fusent sur des réseaux sociaux et des pages de journaux étrangers en vietnamien.

La Police de la province de Dak Lak et les forces spéciales de la zone militaire 5 se sont coordonnées pour l'arrestation des personnes participant à l'attaque. Photo : VNA



Les radios RFA, BBC et VOA ont cité des résidents et des observateurs politiques, mais de manière biaisée. Selon eux, le "déclencheur" de l’incident du 11 juin a été le litige foncier et les tensions ethniques latentes dans les Hauts Plateaux du Centre.

Ces pages ont publié des informations alléguant que "les habitants Hauts Plateaux du Centre ont été dépouillés de leurs terres", "isolés"... ils ont donc "dû se soulever", et ont émis des évaluations pour jeter l’opprobre sur les collectivités publiques. Â

Selon RFA, Y-Duen Buondap, directeur exécutif de la Montagnard Dega Foundation, basée en Caroline du Nord, États-Unis, est allé jusqu’à déclarer qu’il va "faire rapport aux Nations unies ainsi qu’au gouvernement américain sur les violations des droits de l’homme sur place" (!).

Comme une attaque sournoise, le flux d’intox a le potentiel de provoquer l’instabilité sociale, de déconcerter la population, d’affecter la vie et le travail, la production et de causer des difficultés à l’enquête des autorités compétentes.

Bien que cachés profondément sous un couvert sophistiqué, les articles de ces pages ne peuvent cacher des complots malveillants pour créer et approfondir, inciter les contradictions, diviser le bloc de grande union des ethnies vietnamiennes.

Parallèlement à ces interventions malveillantes des radios étrangères, des réseaux sociaux ont également publié des informations inventées. De nombreuses images et vidéos montées et recadrées apparaissent dans l’intention de semer la confusion dans l’opinion publique et d’inciter les gens à critiquer l’administration locale et l’État.

Cependant, la vérité est aux antipodes des versions propagées par les forces hostiles.

Certaines pages vietnamiennes d'outre-mer diffuse des articles portant des fausses déclarations, des déformations, des inférences sur l’ attaque perpétrée tôt le matin du 11 juin contre les sièges des comités populaires des communes de Ea Tiêu et Ea Ktur dans le district de Cu Kuin, province de Dak Lak. Photo :VNA

Immédiatement après l’attaque, la population locale et la grande majorité des Vietnamiens, à commencer par des patriarches de villages, des personnes de prestige dans la communauté des minorités ethniques des Hauts Plateaux du Centre, ont exprimé leur indignation face aux actes cruels commis par les assaillants.

Les dignitaires ecclésiastiques et les paroissiens dans les Hauts Plateaux du Centre ont exprimé leur mécontentement face aux versions d’une guerre psychologique propagées par certains de l’autre côté de la frontière.

Les gens ont compati aux sacrifices des soldats et compatriotes, exprimé leurs profondes condoléances, et participé activement à la dénonciation des crimes, fournissant des informations précises pour aider à traquer les criminels.

Grâce au soutien des résidents locaux, soutien qui reflète la confiance de la population dans le Parti, l’État et les forces armées ainsi que à l’efficacité du mouvement "Tout le peuple défend la sécurité nationale" dans la localité, les forces compétentes ont arrêté jusqu’au 20 juin 74 personnes, dont tous les protagonistes.

Les suspects impliqués sont passés aux aveux, disant qu’ils ont été incités à commettre ces actes parce qu’on leur avait promis des sommes d’argent.

La solidarité et le consensus des groupes ethniques à Dak Lak montrent que les allégations sur les conflits ethniques et religieux ici sont totalement dénués de fondement.

Les habitants de Cu Kuin en particulier, et des Hauts Plateaux du Centre en général, conjuguent leurs efforts avec les autorités locales pour mettre en œuvre des programmes de développement socio-économiques.

L’attention du Parti et de l’État pour les minorités ethniques en général et les Hauts Plateaux du Centre se reflète dans les politiques prioritaires de développement économique et de sécurité sociale qui ont été déployées dans chaque village, pour que personne ne soit laissé pour compte parmi les minorités ethniques.

Malgré de nombreuses difficultés, Dak Lak et d’autres provinces des Hauts Plateaux du Centre comptent des centaines de communes répondant aux nouvelles normes de la ruralité, plus de 90% de la population a accès à l’eau propre ; 100% des communes et 99,39% des villages et hameaux ont accès à l’électricité. Toutes les provinces ont atteint les normes de généralisation du premier cycle du secondaire, leur taux d’enfants d’âge scolaire est supérieur à 95% ; 100% de leurs communes disposent de dispensaires.

De nombreuses zones d’arbres fruitiers pour l’exportation, des projets hydroélectriques, solaires sont déployés, des écoles et des dispensaires sont spacieux, des lieux de culte solennels, des ouvrages et projets de développement culturel autochtone mis en place, sans compter le projet routier Est-Ouest achevé à Buôn Ma Thuôt et le projet d’autoroute Khanh Hoa-Buôn Ma Thuôt en travaux.

Les habitants de la commune d'Ea Ktur ont repris leur vie quotidienne après l’attaque perpétrée tôt le matin du 11 juin. Photo: VNA

Jusqu’à présent, la situation de sécurité et d’ordre à Dak Lak en particulier et dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre en général s’est stabilisée, les gens se sentent en sécurité et s’engagent activement dans le mouvement "Tout le peuple défend la sécurité nationale"

Le fait que la vie des gens s’améliore de jour en jour et l’esprit de solidarité des groupes ethniques de Dak Lak en particulier et du peuple vietnamien en général constituent la réponse la plus forte aux allégations fallacieuses sous couvert de démocratie, de droits de l’homme, de religion et d’ethnicité ; et une forteresse solide dans la lutte contre les complots des forces hostiles et réactionnaires. – VNA