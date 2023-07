Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Département du commerce électronique et de l'économie numérique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce) est en train de mettre en œuvre un projet visant à créer une plate-forme de commerce électronique intégrée des 63 provinces et grandes villes du pays.Selon ce Département, le projet est mis en œuvre selon la décision n° 645/QD-TTg du 15 mai 2020 du Premier ministre portant sur l’approbation du plan directeur national pour le développement du commerce électronique au cours de la période 2021-2025.Le projet permettra de relier les plates-formes de commerce électronique locales les unes aux autres et aux plates-formes populaires pour créer un environnement commercial multidimensionnel efficace et promouvoir les transactions commerciales électroniques, selon un représentant du Département du commerce électronique et de l'économie numérique.La plate-forme de commerce électronique intégrées des 63 provinces et grandes villes vise également à réduire les écarts entre localités en termes de niveau de développement du commerce électronique. Sa création contribuera en outre à promouvoir l’application du commerce électronique dans les entreprises et les communautés...-VNA