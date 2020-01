Photo d'illustration: Internet



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam devrait enregistrer une croissance toujours élevée en 2020 mais dans des proportions moins élevées qu’en 2018 et 2019.



C’est ce qu’ont indiqué les participants à la conférence sur l’investissement et la croissance économique coorganisée le 6 janvier à Hô Chi Minh-Ville par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), l’Association des organisations de services de développement commercial du Vietnam (VABO) et le forum électronique Bizlive.vn.



Trân Du Lich, membre du groupe de conseillers économiques du Premier ministre a précisé : «Pour de multiples raisons, l’Assemblée nationale ne prévoit qu’une croissance de 6,8% en 2020. Notre pays dispose des indicateurs garantissant une croissance macroéconomique stable pour la période 2021-2025 mais dans des proportions moins élevées qu’en 2018 et 2019».



L’année 2020 est la dernière année de mise en oeuvre du Plan de développement socioéconomique 2011-2020 et de la Stratégie socioéconomique 2016-2020. -VOV/VNA