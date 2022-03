Depuis plus de deux ans, la crise sanitaire avec ses restrictions de déplacement a accéléré la transformation digitale au Vietnam, provoquant une explosion de l’économie numérique. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Hanoï (VNA) - L’économie numérique est en plein essor à l’échelle mondiale et le Vietnam ne fait pas exception. La pandémie de Covid-19 a accéléré la transformation numérique et le pays mise sur ce secteur pour bâtir un avenir prospère.



Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, en 2021, l'économie numérique au Vietnam a représenté 21 milliards de dollars, soit une hausse de 31% par rapport à 2020. D’après le rapport sur l'économie numérique en Asie du Sud-Est, publié 10 novembre 2021 par Google, Temasek and Bain & Company, l'économie numérique du Vietnam devrait atteindre 57 milliards de dollars en 2025 pour se classer au deuxième rang en Asie du Sud-Est, après l'Indonésie.



Le 3 juin 2020, le Premier ministre vietnamien a approuvé le «Programme national de transformation numérique pour 2025, avec une vision à l'horizon 2030». La transition digitale implique tout le système politique du niveau central à celui local et en particulier les entreprises. Des programmes d’action ont été mis en place pour promouvoir l’innovation dans tous les domaines économiques. Les résultats du programme national doivent être évalués annuellement et tous les cinq ans.



Depuis plus de deux ans, la crise sanitaire avec ses restrictions de déplacement a accéléré la transformation digitale au Vietnam, provoquant une explosion de l’économie numérique.



Selon les statistiques, en 2021, le Vietnam comptait 64.000 entreprises numériques, soit 5.600 entreprises de plus qu’en 2020. Ce chiffre était de 45.600 en 2019. Le groupe de la poste et des télécommunications du Vietnam (VNPT), le groupe de télécommunication de l’armée (Viettel), le groupe CMC et la société d’investissement et de développement technologique FPT sont parmi les plus grandes entreprises numériques de notre pays. Celles-ci contribuent considérablement au développement de la gouvernance électronique, à la mise en place des banques de données nationales et à l’expansion de l’économie numérique nationale. Si auparavant, les entreprises des technologies de l’information domestiques ne travaillaient que pour des entreprises étrangères sous forme de contrat de sous-traitance, elles sont aujourd’hui capables de fabriquer leurs propres produits en assurant toutes les étapes de production et de commercialisation de A à Z.



L’économie numérique fait partie des trois missions de la transformation numérique du Vietnam. Il s’agit de la gouvernance numérique, de l’économie numérique et de la société numérique. Ces missions sont prévues dans la résolution du XIIIe Congrès national du Parti communiste vietnamien. Le programme national de transformation numérique s’est fixé 53 objectifs à atteindre d'ici 2025, dont 18 pour 2022. Il s’agit entre autres de généraliser l’accès de la population au smartphone, à l’internet à haut débit, à l'identité numérique, au dossier de santé électronique, à l'enseignement en ligne et au paiement en ligne, mais aussi assurer la cybersécurité et soutenir l’innovation des petites et moyennes entreprises. Ce sont là des éléments importants pour le développement de l'économie numérique au Vietnam.-VOV/VNA