Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha assiste au Forum sur l'économie circulaire vietnamien de 2023 : élaboration d'un Plan d'action national pour mettre en œuvre l'économie circulaire. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

baotainguyenmoitruong.vn

Hanoi (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont organisé jeudi 16 novembre à Hanoi le Forum sur l'économie circulaire vietnamien de 2023 : élaboration d'un Plan d'action national pour mettre en œuvre l'économie circulaire.

Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a déclaré que pour promouvoir l'économie circulaire, il faut un plan clair, des objectifs spécifiques et un large consensus de l'ensemble de la société, tout en soulignant la nécessité de créer un corridor juridique pour la naissance et le développement du modèle économique circulaire associé à la responsabilité de tous les secteurs de l’économie.

Soulignant l'importance de l'élaboration d'un plan d'action national pour mettre en œuvre une économie circulaire, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Dang Quôc Khanh, a déclaré que le plan fournirait une stratégie spécifique à court terme, ainsi qu'à long terme pour la transition à un modèle économique circulaire, vers un développement durable.

De son côté, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuân Nhân, a également souligné le rôle de l'économie circulaire dans la transition vers le développement durable et a proposé aux délégués de partager les leçons apprises pour continuer à améliorer le projet du Plan d'action national pour mettre en œuvre une économie circulaire, contribuant ainsi à faire du Vietnam le premier pays de la région d’ASEAN à établir un cadre institutionnel et juridique complet pour l’économie circulaire.

S'exprimant en marge du forum, la représentante résidente en chef du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, s’est déclarée convaincue que l'édification d'un monde durable, inclusif et prospère d'ici 2030 est non seulement nécessaire, mais également réalisable.

En promouvant la transition vers une économie circulaire et à faibles émissions de carbone, le Vietnam peut diriger et orienter la voie du développement, en vue d’atteindre les objectifs de développement durable en investissant dans trois groupes de questions stratégiques : meilleure conception de l'économie circulaire, promotion de la transformation numérique et renforcement du capital humain, a dit Ramla Khalidi. -VNA