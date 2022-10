Hanoï (VNA) - L’artiste Nguyên Trân Uu Đàm a réalisé l’œuvre ECo-Đi dans le souhait de transmettre un message sur l’importance de la protection de l’environnement.



Nguyên Trân Uu Đàm (droite) avec des tongs ECo-Đi.

Nguyên Trân Uu Đàm vient de terminer son talk-tour dans la capitale avec des rendez-vous à Thanh Uy Art Gallery, au Centre d’art contemporain de Vincom (VCCA) et à l’Université d’architecture de Hanoï. Au centre de ces dialogues : le processus de création d'ECo-Đi et les souhaits de l’artiste.



À la première vue, ces œuvres ressemblent aux tongs que les touristes utilisent sur les plages. Pourtant, aux socles des tongs ECo-Đi, est inscrite une citation de Lao Tzu : "Un bon voyageur ne laisse aucune trace". Nguyên Trân Uu Đàm se considère comme "un semeur" de bonnes actions pour notre Planète.



Ambassadeur de l’environnement



"Je m’inquiète toujours de la destruction de la nature causée par l’Homme". C’est pour cette raison qu’avant ECo-Đi, Uu Đàm a réalisé plusieurs œuvres inspirées du thème de l’environnement.



"En 2017, lors d’un voyage à Hon Son (province de Kiên Giang, au Sud - ndlr), j’ai sillonné cet île en écoutant les histoires sur la gestion des déchets. Je vois que le rejet des ordures dans la nature reste toujours un casse-tête. Je veux trouver une nouvelle solution pour ce problème, une mesure à longue terme".



En observant les empreintes des pas et des chaussures sur la plage, l'artiste a eu l’idée de réaliser l’œuvre ECo-Đi en gravant une parole de Lao Tzu sur les semelles des tongs : "Un bon voyageur ne laisse aucune trace".



"Les traces en question peuvent être les ordures, les émissions de gaz, les noms sur les murs, les plantes, les pierres dans les sites touristiques ou même les mauvais ouvrages architecturaux". Quand les utilisateurs marchent, cette phrase apparaît sur la plage et ce message sera gravé dans la mémoire de tout le monde.



Cette œuvre est accessible à tous. Lorsque l’on porte une paire de tongs ECo-Đi, on peut transmettre un message qui contribuera à changer les mauvaises habitudes dans l’utilisation et l’exploitation des ressources naturelles. "ECo" signifie l’écologie et "Đi" est un appel qui nous encourage à aller, agir, vivre d’une façon paisible avec l’environnement. Pour l’avenir de la Terre, allez sans laisser aucune trace ! Plus particulièrement, avec ECo-Đi, n’importe qui peut devenir un collectionneur d'art, un artiste et un ambassadeur de l’environnement.

L'artiste Nguyên Trân Uu Đàm lors d'un talk-art au Centre d'art contemporain de Vincom.

Jusqu’à maintenant, ECo-Đi de Nguyên Trân Uu Đàm a laissé ses messages sur de nombreuses plages et collines de sable au Vietnam. L’artiste a également présenté son œuvre à Hong Kong (Chine) et à Los Angeles (États-Unis)… Il a l’intention d’en produire davantage pour de nombreux clients.



Nguyên Trân Uu Đàm est un artiste visuel qui a agrandi au Vietnam et aux États-Unis. Il a suivi la spécialité de sculpture à l’École des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville jusqu’en 1994 et fut ensuite diplômé de deux universités d’art prestigieux aux États-Unis.



Uu Đàm est pionnier mondial dans la réalisation d’œuvres à travers l’espace comme l’installation : License 2 Draw. "Cette installation consiste en une application avec des robots de dessin L2D, des sculptures L2D et des lasers L2D. Avec cette application, Nguyên a mis en place un système de création d'art de crowdsourcing où les participants mondiaux peuvent commander un robot de dessin L2D ou une sculpture pour créer de l'art (en dessinant et en brûlant) à des dizaines de milliers de kilomètres de leur emplacement tout en regardant ses actions se dérouler en temps réel", a présenté sur son website l’artiste qui vit actuellement à Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA