Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'UE a atteint 63,6 milliards de dollars, en hausse de 14,8% en glissement annuel.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, après un an et demi d'entrée en vigueur, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) a apporté des résultats positifs, notamment dans le contexte des évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19 tant en Europe qu'au Vietnam.

Plus précisément, la valeur totale des exportations vietnamiennes vers le marché européen est estimée à 45,8 milliards de dollars, en hausse de 14,2% tandis que les exportations de l'UE vers le Vietnam se sont établies à 17,9 milliards de dollars, en hausse de 16,5% par rapport à l'année précédente.

Notamment, le chiffre d'affaires des exportations des produits vietnamiens octroyés de certificats d'origine (C/O) selon le formulaire EUR.1 a atteint 7,8 milliards de dollars, montrant la capacité des exportatrices vietnamiennes de tirer bénéfice des opportunités de réductions tarifaires de l'UE dans le cadre de l'EVFTA. -VNA