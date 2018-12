Hanoï, 9 décembre (VNA) - Un échange musical entre le Vietnam et la Finlande a eu lieu vendredi 7 décembre à Hanoi, mettant en vedette des artistes, enseignants et étudiants du Collège des arts de Hanoi et du quintet finlandais Pohjanmaa.

Le quintet finlandais Pohjanmaa se produit lors du concert. Photo: dangcongsan.vn

L’événement marquait la 101è Fête nationale de la Finlande (6 décembre 1917), le 45è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam – Finlande et les 10 ans de l’amitié entre la capitale vietnamienne et la région de l’Ostrobonie du Sud, en Finlande.

Dans son allocution d’ouverture, Doan Minh Tuan, vice-président de l'Association d'amitié Vietnam - Finlande, a déclaré que la coopération séculaire et multiforme entre les deux pays est en développement positif. La coopération économique, commerciale et d’investissement est une priorité de ce pays européen dans ses relations avec le Vietnam.

Les Vietnamiens ont toujours à l’esprit l’aide précieuse fournie par la Finlande à de nombreux projets, tels que les projets d’approvisionnement en eau potable à Hanoi et à Hai Phong, ainsi que les projets de réduction de la pauvreté et de construction d’hôpitaux. Ces soutiens ont contribué à cultiver et à développer les relations bilatérales, a-t-il souligné.

Il a ajouté que cet échange musical aiderait les deux peuples à se comprendre davantage et à transmettre le message de paix, de solidarité et d'amitié.

Jarmo Anttila, directeur exécutif de l’Orchestre de la ville de Seinäjoki, a déclaré que c’était leur honneur de se joindre aux musiciens du Collège des arts de Hanoï. –VNA