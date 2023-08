La réunion d'échange d'expériences sur le travail de front à Kon Tum. Photo : VNA

Kon Tum (VNA) - Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Kom Tum (Hauts Plateaux du Centre) a organisé le 23 août une réunion d'échange d'expériences sur le travail de front avec le Front lao d’édification nationale des deux provinces d'Attapeu et de Sekong afin d'évaluer la mise en œuvre du Protocole d'accord de coopération entre les parties pour la période 2019 - 2024.

Les parties ont affirmé continuer à partager leurs expériences dans la sensibilisation, la diffusion et le renforcement des relations en matière de politique, de sécurité et de défense, ainsi que l’accélération de la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences et de la technique, de l'investissement et du développement ; à mobiliser les populations des deux pays pour mettre en œuvre la politique de grande union nationale dans l'édification et la défense ferme de la Patrie.

Le Protocole d'accord de coopération entre le Front de la Patrie du Vietnam de la province de Kon Tum et le Front lao d’édification nationale des provinces d'Attapeu et de Sékong pour la période 2019 - 2024 a été signé le 17 décembre 2018. Ces dernières années, la sensibilisation auprès des populations vietnamiennes et lao sur la solidarité et l'amitié particulière entre les deux pays a été fortement promue. L’édification d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement a été largement déployée.

Les délégués participent à la réunion. Photo : VNA



Le Front lao d’édification nationale des provinces d'Attapeu et de Sekong a également soutenu le Comité directeur 515 de Kon Tum dans la recherche, le rassemblement et le rapatriement des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens morts au Laos. Au cours de la période 2019-2023, 129 restes de martyrs ont été recherchés, rassemblés et rapatriés.



Au cours des cinq dernières années, les activités d'import-export d'entreprises via la porte frontalière internationale Bo Y (Kon Tum) - Phoukeua (Attapeu) se sont de plus en plus renforcées. De 2022 à avril 2023, le commerce bilatéral a atteint plus de 410 millions de dollars. Kon Tum compte actuellement quatre investisseurs au Laos à travers quatre projets d’un capital social d'environ 24,4 millions de dollars. - VNA