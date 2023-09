Nhập mô tả cho ảnh

Genève (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Suisse a organisé le 8 septembre un échange de vue sur la coopération Vietnam-Suisse dans le commerce, l'investissement et la technologie (VietnamDay2023).L'événement qui s'est déroulé dans la ville de Zurich avec la coordination du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, de la Chambre de commerce Suisse-Asie, lde a société Bellecapital et de l'organisation Keep It Beautiful Vietnam, de l'Association des experts intellectuels vietnamiens en Suisse, attirant la participation de 150 délégués représentant de ministères, de secteurs, de localités, d’experts économiques..vietnamiens et suisses.S'exprimant à l’événement, l'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phung The Long, a souligné qu'après plus de 50 ans de l'établissement de relations diplomatiques, les hauts dirigeants du Vietnam et de la Suisse souhaitaient et convenaient de porter bientôt la coopération bilatérale à un nouveau sommet.Pour sa part, l'ambassadeur de Suisse au Vietnam Thomas Gass a souligné que les relations entre les deux pays s’étaient fortement développées au cours des 52 dernières années, non seulement dans la politique et la coopération multilatérale, mais également dans l’économie, l'assistance technique, le commerce, l'investissement, la recherche scientifique, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples. Les échanges réguliers de haut niveau entre les deux pays ont créé une base pour le renforcement continu des relations commerciales et d'investissement.L’échange de vue a comporté deux discussions, avec des contenus sur la promotion de la coopération bilatérale, le développement d'un écosystème de startups durable et la recherche d'opportunités d'investissement au Vietnam.Lors du premier débat, les participants ont échangé et discuté des politiques, des priorités, des opportunités et des défis de la coopération économique entre les deux pays, aussi des mesures visant à promouvoir le commerce bilatéral en proposant des initiatives visant à créer des conditions favorables aux entreprises des deux pays et à relever les barrières. Le deuxième a porté surle développement d'un écosystème de startup durable. - VNA