Échange d'amitié international - Printemps 2023 à Lao Cai. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) et la province de Lao Cai (Nord) ont organisé les 26 et 27 mars l’Échange d'amitié international - Printemps 2023 dans cette localité montagneuse.L'événement a vu la participation de près de 150 délégués d'ambassades de plusieurs pays, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales (ONG) étrangères au Vietnam.Cet événement a invité les amis internationaux à visiter des paysages et sites historiques et culturels du Vietnam, de rencontrer des autorités et habitants locaux pour en savoir plus sur la culture vietnamienne ainsi que sur les opportunités de coopération.Dans le cadre de l'événement de cette année, les délégués ont grimpé au mont Fansipan - le toit de l'Indochine.La présidente de la VUFO, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, a déclaré que son Union avait fourni un soutien à environ 400 ONG étrangères opérant au Vietnam pour mener à bien des projets et programmes à des fins humanitaires et de développement, avec un montant d'aides déboursées ces dernières années de 220 à 280 millions de dollars par an. Lao Cai , il existe actuellement 34 organisations qui soutiennent les partenaires locaux pour mettre en œuvre des projets et programmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'amélioration des moyens de subsistance des habitants locaux et de la résolution des problèmes sociaux, a-t-elle ajouté.A cette occasion, certaines ONG étrangères se sont engagées à étendre leurs projets et financer de nouveaux projets à Lao Cai, avec une somme totale de plus de 2 millions de dollars.Enfance Partenariat Viet Nam et Espoir Pour un Enfant de France ont remis des bourses d'un montant total de plus de 3.000 dollars à des élèves pauvres de Lao Cai.-VNA