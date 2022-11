Lors du programme d'échange. Photo : VNA

Vientiane (VNA)- Un échange artistique a eu lieu le 6 novembre à Vientiane pour célébrer l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam-Laos.

Organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam, le Centre culturel du Vietnam au Laos, la Troupe artistique 19 mai et le Comité central de l’Association des personnes âgées du Vietnam, ce spectacle a loué l'amour de la Patrie, la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et le Laos à travers une vingtaine de numéros de chants, de danses et de récitals.

L'événement a vu la présence de l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, de représentants du Centre culturel du Vietnam au Laos, d'agences auprès de l'ambassade, de l'Association d'amitié Laos-Vietnam et de citoyens laotiens.

Il s'agissait d'un des événements politiques et culturels importants et concrets pour marquer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d'amitié Vietnam-Laos. Aussi l'opportunité pour les deux peuples de continuer à cultiver l'amitié et la solidarité particulières entre les deux pays, a insisté l’ambassadeur.-VNA