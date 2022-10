Échange de vue sur l’augmentation des exportations vers le marché américain. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un échange de vue sur l’augmentation des exportations vers le marché américain en profitant de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a été organisé le 27 octobre à Hanoï par la Revue Cong Thuong (Industrie et Commerce).

Selon Mme Nguyen Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l'OMC et l'intégration (Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam), durant trois ans de mise en œuvre du CPTPP, le Vietnam a bien profité des privilèges tarifaires pour augmenter ses parts de marché en Amérique.

En effet, les exportations du Vietnam vers le marché des pays du CPTPP en Amérique ont connu une croissance impressionnante. Vers le Canada, elles ont atteint 5,3 milliards de dollars, soit un bond d’environ 75 % par rapport à la période avant l'entrée en vigueur de l'accord. Le Vietnam a exporté pour 4,6 milliards de dollars vers le Mexique, en hausse de 100%.

Ces résultats montrent que le CPTPP a des impacts positifs, directs ou indirects, sur les exportations du Vietnam vers ce marché.

Évaluant dans quelle mesure les entreprises vietnamiennes ont profité des incitations des marchés américains ces dernières années, Mme Vo Hong Anh, directrice adjointe du Département du marché des Amériques (ministère de l'Industrie et du Commerce), a estimé que la bonne croissance et le potentiel d'exploitation importants vers l’Amérique ne doivent pas faire oublier les difficultés et les obstacles qui se posent toujours pour les entreprises désireuses d'accéder au vaste marché américain.

On peut citer l'éloignement géographique entraînant une augmentation des coûts et du temps de transport, les exigences des marchés, en particulier nord-américains, la barrière linguistique …

Photo d'illustration : VNA



Le ministère de l'Industrie et du Commerce organise chaque mois une séance d'information sur la promotion du commerce avec le système commercial étranger et coordonne les contacts avec les associations industrielles et le monde des affaires.

En juillet dernier, le ministère a envoyé une délégation de promotion du commerce sur les trois marchés nord-américains que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les deux parties sont parvenues à certains accords sur les commandes.

Le ministère continuera de promouvoir d'autres mesures comme le développement du système d'information d'alerte précoce pour les entreprises, leur soutien pour gérer certains problèmes qui se posent tels que les barrières commerciales, les mesures de sauvegarde du commerce. -VNA