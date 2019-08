L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis Ha Kim Ngoc (droite) et le congressman américain Ted Yoho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis Ha Kim Ngoc et le congressman américain Ted Yoho, membre supérieur du sous-comité des affaires étrangères et de la non-prolifération pour l’Asie-Pacifique de la Chambre des représentants des États-Unis, ont discuté jeudi de la coopération Vietnam – Etats-Unis et des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

L’ambassadeur Ha Kim Ngoc et le congressman Ted Yoho se sont déclarés réjouis du développement heureux du partenariat intégral Vietnam - Etats-Unis dans tous les neuf piliers, dont la politique, la diplomatie, l’économie et le commerce, la sécurité et la défense, le règlement des conséquences de la guerre, les échanges entre les peuples.

Ils ont espéré que les deux pays auraient des activités efficaces et de nouveaux acquis pour célébrer le 25e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2020.

Approuvant les mesures visant à promouvoir les liens économiques et commerciaux bilatéraux, notamment les efforts déployés par le Vietnam pour équilibrer la balance commerciale avec les Etats-Unis et lutter contre les violations sur la traçabilité et le transbordement, le congressman Ted Yoho encourage les entreprises de Floride à investir davantage au Vietnam.

Les deux parties ont également discuté de la démocratie et des droits de l’homme, estimant que toutes les différences peuvent être résolues par le dialogue constructif, dans l'esprit de compréhension et de respect mutuel, en respectant les institutions politiques et les lois de chacun.

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, Ted Yoho a exprimé ses profondes inquiétudes sur la situation actuelle dans cette région dans le contexte où la Chine avait envoyé ses navires dans la zone économique exclusive du Vietnam, ce qui viole les droits souverain et de juridiction de ce pays d’Asie du Sud-Est.

Il a fermement protesté contre les actes violant la souveraineté du pays côtier, le droit international et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982). Il s’est opposé fortement à la militarisation d'îles artificielles construites illégalement en Mer Orientale par la Chine, les utilisant pour mettre en œuvre les activités érodant la confiance, aggravant les tensions et menaçant la liberté de la navigation maritime et du survol, portant atteinte à la paix et à la stabilité de la région.

À cette occasion, l’ambassadeur Ha Kim Ngoc a adressé ses remerciements aux congressmen américains dont Ted Yoho pour leur soutien et leur aide accordés au Vietnam en vue de régler les conséquences de la guerre, notamment le financement des projets de décontamination des aéroports de Da Nang et de Bien Hoa. -VNA